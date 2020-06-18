FinClub: конкурс на главу Ощадбанка выиграл Сергей Наумов

В конкурсе на главу правления Ощадбанка победил Сергей Наумов, руководитель Пиреус Банка.

Об этом сообщило профильное издание FinClub со ссылкой на источники в банковской сфере.

В среду члены наблюдательного совета банка заслушали трех кандидатов на пост главы и вечером провели голосование.

"Они все перессорились несколько раз. Градус дискуссии был слишком высок. Все всех боятся, а также постороннего влияния. При этом по указу президента их зарплата уменьшена до всего 47 тыс. грн", - рассказал знакомый с голосованием источник

Перед голосованием пять независимых членов наблюдательного совета получили анонимные письма с предложением проголосовать за заместителя главы Укргазбанка Геннадия Хелемского за вознаграждение, о чем они сообщили службе безопасности банка.

Напомним, что с 26 марта 2014 года Ощадбанком руководит Андрей Пышный. Он считается соратником Арсения Яценюка, который на момент назначения Пышного был премьер-министром Украины.

В августе 2019 года стало известно, что наблюдательный совет Ощадбанка решил продлить контракт с Пышным на пять лет. Это привело к конфликту с Национальным банком, который обвинил набсовет в нарушении требований закона "О банках и банковской деятельности".

После продления контракта с Пышным Нацбанк решил отказать в согласовании пяти членам набсовета, в том числе бывшему главе представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунеру. Был назначен новый состав набсовета Ощадбанка во главе с Байбой Апин.

В марте 2020 года был назначен конкурс на пост главы правления Ощадбанка, но его вскоре отменили с формулировкой "в связи с внешними непредвиденными обстоятельствами".

Впоследствии объявили повторный конкурс, на который Пышный уже не подавался.