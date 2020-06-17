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ГлавнаяЭкономикаГосударство

Средняя пенсия после индексации выросла до 3400 гривен

Для 8,4 млн пенсионеров в мае пенсии были проиндексированы на 11%, средний размер повышения составил 260 гривен.

Средняя пенсия после индексации выросла до 3400 гривен
Марина Лазебная
Фото: Макс Требухов

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что после индексации средняя пенсия в Украине составила 3400 гривен.

Об этом собщается на сайте министерства.

Лазебная подчеркнула, что среди основных достижений правительства за 100 дней работы - внедрение трехмерной программы повышения пенсий.

"Во-первых, с 1 апреля 1,5 млн пенсионеров старше 80 лет, получили ежемесячное повышение к пенсии в среднем размере 500 гривен", - отметила министр.

Она также напомнила, что на днях Верховная Рада приняла закон, которым предусматривается введение новой надбавки на уход одиноким пенсионерам в возрасте 80+, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе. Размер помощи составит 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и составит около 700 гривен.

"Важно, что после подписания Закона президентом пенсионерам будут начисляться эти средства с января 2020 года, то есть с учетом уже прошедшего периода", - отметила Лазебная.

"Во-вторых, 10,6 млн пенсионеров и получателей социальных пособий, размер пенсий и выплат которым не превышал 5 тыс. гривен, получили единовременную денежную помощь в размере 1000 гривен. В-третьих, для 8,4 млн пенсионеров в мае пенсии были проиндексированы на 11%, средний размер повышения составил 260 гривен", - добавила министр.

Напомним, в декабре прошлого года президент Владимир Зеленский анонсировал, что власти собираются в 2020 году существенно повысить пенсии для людей старше 80 лет. Размер выплат должен увеличиться на 400-1100 гривен.

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