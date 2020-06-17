Минфин рекордно понизил ставку по облигациям госзайма

Ставки доходности по 3-месячным и 6-месячным бумагами снижены на 150 базисных пунктов.

На аукционах 16 июня Министерство финансов предложило облигации внутреннего госзайма со сроком обращения 3 и 6 месяцев и 2 и 3 года по рекордно низким ставкам.

Пресс-служба ведомства сообщает, что средневзвешенные ставки доходности по 3-месячным и 6-месячным бумагами снижены на 150 базисных пунктов и составили 7,5% и 8% соответственно.

В государственный бюджет было привлечено 532 млн грн по 3-месячным ОВГЗ и 483 млн грн по 6-месячным ОВГЗ. В общем на аукционах 16 июня Министерство финансов привлекло в бюджет 1,96 млрд грн.

Фото: facebook.com/minfin.gov.ua

Вместе с тем, наблюдается возврат спроса на долгосрочные инструменты.

От размещения двухлетних государственных облигаций в государственный бюджет привлечено 729 млн грн, а трехлетних - 216 млн грн. Средневзвешенная ставка доходности по этим инструментам составила 10,57% и 10,76% соответственно.