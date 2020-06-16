Фонд госимущества занизил стартовую цену отеля "Днепр" в три раза, - Холодов

Манипуляции с финансовой отчетностью и процедурой приватизации гостиницы "Днепр" в центре Киева позволили Фонду государственного имущества искусственно занизить его стартовую цену в 3 раза – с 250 миллионов гривен до 81 миллиона, что может привести к убыткам госбюджета.

Об этом заявил народный депутат, замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов, пишет "РБК-Украина".

"Стартовая цена отеля Днепр - всего 81 миллион гривен, это номинальная стоимость акций компании. Но балансовая стоимость активов - 249,6 миллиона, то есть в 3 раза выше. Соответственно, если идти по процедуре "малой приватизации", то стартовая цена аукциона равна стоимости акций (81 млн грн), а если по "большой приватизации" - то цена была бы не меньше стоимости активов (249,6 млн грн). При этом продажа по процедуре "крупной приватизации" возможна, если активы стоят более 250 млн грн. При определении процедуры ФГИ опирался на финансовую отчетность отеля, хотя доверия к ней нет никакого", - сказал Холодов.

Нардеп также добавил, что, согласно той же отчетности, чистая прибыль гостиницы "Днепр" в 2019 году составила всего лишь 280 тысяч гривен - $11 тысяч - при доходе больше 60 миллионов гривен.

"Это просто смешные отчеты и смешные суммы. Очевидно, что там годами существовала черная касса и махинации с доходами и расходами. Именно махинации позволили занизить балансовую стоимость отеля, пойти по процедуре "малой приватизации" и занизить стартовую стоимость отеля в 3 раза", - сказал Холодов.

По его мнению, это первый кейс приватизации знакового объекта, который показывает "реальную оценка профессионализма" руководства ФГИУ.

"Представьте, что глава фонда госимущества купил квартиру за 250 тысяч, а потом выставил на аукцион со стартовой ценой в 80 тысяч в надежде на то, что сбегутся инвесторы и взвинтят цену до реальных 250-ти. И дальше он рискует – если схема сработает, то он вернет свои деньги и попиарится, а если цена не вырастет – то он либо потеряет деньги, либо отменит аукцион. Или еще один пример: глава Фонда идет работать за зарплату, а потом получает 30% с условием, что остальные 70% ему нужно выторговать. Интересно, согласится ли он так работать?"- отметил Холодов.

По его словам, он консультировался с рынком, все оценивают отель в 250-300 миллионов гривен, некоторые готовы заплатить даже больше – до 400 миллионов.

"Тогда как Дмитрий Сенниченко искусственно занижает цену и рискует деньгами государственного бюджета. Такой подход является недопустимым, нельзя выставлять госсобственность на продажу в три раза ниже балансовой стоимости. Такая практика должна быть пресечена с самого начала, ее нельзя допускать ни при приватизации отеля, ни каких-либо промышленных предприятий", - считает нардеп.

Напомним, первый объект большой приватизации – гостиница "Днепр" – был выставлен на продажу 15 июля. В отеле 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.

Напомним, ранее о готовности этой гостиницы к приватизации заявлял президент Владимир Зеленский; он также отметил, что на приватизацию выставят и крупные предприятия, которые не являются стратегическими.

Конкурс по приватизации отеля "Днепр" был запланирован на весну 2020 году, однако был перенесен из-за карантина и эпидемии коронавируса.