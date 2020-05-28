Лазебная выступает за введение накопительной пенсионной системы

Министерство социальной политики выступает за введение накопительной пенсионной системы. Об этом в интервью LB.ua заявила глава ведомства Марина Лазебная.

"Давайте честно говорить: сегодня из занятого населения взносы платят 40%, но те 60% людей, которые работают в «тени», тоже придут за пенсиями ... То есть эта недофинансированная система является скрытыми долгами для будущих поколений. ...Если еще 10 лет назад пенсия составляла 50% заработка, то сейчас это уже 28%. И по данным Всемирного банка, коэффициент замещения в Украине (это тот показатель, который показывает сколько человек получит пенсии в соответствии со своей зарплатой), может снизится до 18%, если мы ничего не изменим", - рассказала министр.

Вместе с тем, Марина Лазебная считает, что соответствующий законопроект, поданный в Верховную Раду под авторством народного депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой, требует серьезной доработки. Он, в частности, предусматривает введение 3%-х отчислений с зарплаты (1% оплачивает работник, 2% - работодатель), которые постепенно до 2050 года вырастут до 7%. Однако единой модели на данный момент у Минсоца нет.

"Сейчас ведутся дискуссии относительно размера взносов и какие категории это заденет. Мы, например, считаем, что нужно привлекать людей старше 50 лет", - рассказала министр. - Есть идея сделать 2 плюс 2% в первый год. Но идут дискуссии, где эти 2% брать. Например, в пределах ЕСВ... Сегодня ЕСВ составляет 22%. Поэтому государство должно решить, будет ли это 24%, или отчисления будут делаться в пределах 22%".

"Нужно сбалансировать пенсионную систему. Государство сегодня и так дотирует Пенсионный фонд. Нам надо строить эту систему, чтобы для будущих поколений выйти на приличный коэффициент замещения пенсией заработка. Других возможностей может не быть. ...Накопительная система носит в себе стимулирующий принцип для получения населением достойных зарплат и их легализации. Чем больше взносы, тем больше накопления. Эти средства являются собственностью человека и подлежат наследованию членами семьи", - говорит Лазебная.

Отчисления, рассказала министр, будут инвестироваться в ОВГЗ, депозиты, банковские металлы, ценные бумаги предприятий. Для контроля за своими средствами человек сможет выбрать негосударственный пенсионный фонд.

"Привлеченные средства должны быть внутренним финансовым ресурсом государства для развития экономики. Поэтому развитие страны должно осуществляться также за счет этих средств. Это касается и земельной реформы, и «большого строительства» и других государственных долгосрочных инвестиционных проектов", - отметила министр.