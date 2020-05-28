Приватбанк заявил о подделке документов в судебной тяжбе с Суркисами

Приватбанк считает, что исполнительные производства по заявлениям компаний семьи Суркисов были открыты по поддельным документам.

"Заявления в государственную исполнительную службу от имени истцов Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP были подписаны якобы руководством компаний, однако при сопоставлении с другими документами подписей директоров возникли подозрения относительно аутентичности таких подписей", - говорится в сообщении Приватбанка.

Банк заказал почерковедческую экспертизу, которая подтвердила, что подписи от имени директоров компаний выполнены другим лицом.

Приватбанк обратился с заявлением в государственную исполнительную службу о возвращении исполнительных документов по заявлениям этих шести компаний и готовит заявление в правоохранительные органы.

Согласно постановлению Печерского районного суда Киева, Приватбанк должен выплатить компаниям, связанным с Суркисами, больше 250 млн долларов по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии Приватбанка при национализации (bail in).

15 июня 2020 Большая Палата Верховного Суда продолжит рассмотрение другого дела по иску семьи Суркисов, а именно об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами и о признании недействительными договоров bail-in.