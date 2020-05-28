В Украине подтвердили еще 321 новый случай заболевания коронавирусом
В Украине подтвердили еще 321 новый случай заболевания коронавирусом
В больнице скорой помощи Киева вспышка коронавируса среди медиков (обновлено)
В больнице скорой помощи Киева вспышка коронавируса среди медиков (обновлено)
Илон Маск покоряет космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Илон Маск покоряет космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Владимиру Кличко вернули все пояса, потерянные в бою с Фьюри
Владимиру Кличко вернули все пояса, потерянные в бою с Фьюри
В Украине изменили правила прописки
В Украине изменили правила прописки
SpaceX отправляет астронавтов в космос (прямая трансляция)
SpaceX отправляет астронавтов в космос (прямая трансляция)
В Одессе суд оштрафовал женщину за пребывание на улице без паспорта во время карантина
В Одессе суд оштрафовал женщину за пребывание на улице без паспорта во время карантина
Верховный Суд обжалует в КС карантинные ограничения
Верховный Суд обжалует в КС карантинные ограничения
Группа Ахметова обвалила цену на рынке электроэнергии и требует сменить руководство НКРЭКУ, - СМИ
Группа Ахметова обвалила цену на рынке электроэнергии и требует сменить руководство НКРЭКУ, - СМИ
ГлавнаяЭкономикаФинансы

Приватбанк заявил о подделке документов в судебной тяжбе с Суркисами

Подписи от имени директоров компаний якобы выполнены другим лицом.

Приватбанк заявил о подделке документов в судебной тяжбе с Суркисами
Фото: EPA/UPG

Приватбанк считает, что исполнительные производства по заявлениям компаний семьи Суркисов были открыты по поддельным документам.

"Заявления в государственную исполнительную службу от имени истцов Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP были подписаны якобы руководством компаний, однако при сопоставлении с другими документами подписей директоров возникли подозрения относительно аутентичности таких подписей", - говорится в сообщении Приватбанка.

Банк заказал почерковедческую экспертизу, которая подтвердила, что подписи от имени директоров компаний выполнены другим лицом.

Приватбанк обратился с заявлением в государственную исполнительную службу о возвращении исполнительных документов по заявлениям этих шести компаний и готовит заявление в правоохранительные органы.

Согласно постановлению Печерского районного суда Киева, Приватбанк должен выплатить компаниям, связанным с Суркисами, больше 250 млн долларов по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии Приватбанка при национализации (bail in).

15 июня 2020 Большая Палата Верховного Суда продолжит рассмотрение другого дела по иску семьи Суркисов, а именно об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами и о признании недействительными договоров bail-in.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также