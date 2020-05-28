Шмыгаль: "ТОП-10 предприятий уже подготовлены к приватизации в июне"

Они будут выставлятся на продажу в зависимости от ситуации с кризисом.

Государство подготовило к приватизации ТОП-10 предприятий, но процесс будет зависеть от кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с послами стран G7, говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

"Но вопрос в цене, за которую можно приватизировать во время кризиса предприятия. ТОП-10 предприятий уже подготовлены к приватизации в июне. Например, уже можно объявлять о продаже отеля "Днепр", но какой будет его цена во время кризиса, когда отельный бизнес не работает? Конечно, мы будет анализировать, в какое время выставлять ТОП-предприятия на продажу, но так называемая малая приватизация будет проходить по плану, зависимо от кризиса", - сообщил он.

По мнению Шмыгаля, пандемия коронавируса дала определенный стимул украинским реформам, в том числе реформе здравоохранения.

"В условиях пандемии - это та реформа, необходимость в которой и недостатки которой проявились больше всего. Реформа медицины должна быть завершена при помощи наших международных партнеров, но кризис показал ошибки, которые были допущены при предварительных расчетах этой реформы, поэтому мы пересчитываем и тарифы с НСЗУ, и пакеты услуг. Если инфекционная больница не имеет больных, это не значит, что врачи не должны получать зарплаты. Еще одна проблема - психиатрия и туберкулезные диспансеры. Все это заслуживает отдельного внимания и расчетов, поэтому второй этап реформы может растянуться во времени. И мы будет просить поддержать нас в реализации этой реформы", - обратился Шмыгаль к послам.

По его словам, первоочередными реформами являются те, которые облегчат экономическое развитие - реформа таможни, налогообложения малого и микробизнеса, дерегуляции.

Напомним, в январе Кабмин показал проект нового списка предприятий, не подлежащих приватизации. В него, среди прочего, вошли "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".