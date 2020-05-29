Украина ожидает утверждения новой программы МВФ 5 июня

Кредит необходим в связи с 12%-ным обвалом ВВП во втором квартале.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что совет директоров Международного валютного фонда рассмотрит вопрос сотрудничества с Украиной в рамках новой программы stand-by 5 июня.

Об этом он сказал в комментарии Reuters.

Украине нужны кредиты, чтобы справиться с экономическим шоком, вызванным пандемией коронавируса. По предварительной оценке, валовый внутренний продукт может упасть на 12% во втором квартале этого года, сказал Шмыгаль.

Напомним, что МВФ и Украина уже согласовали новую программу stand-by на $5 млрд, и для выделения денег нужно только решение совета директоров фонда.

Предыдущая программа stand-by (SBA) для Украины была принята МВФ в декабре 2018 года. Украина получила по нему единственный транш в размере $1,4 млрд.