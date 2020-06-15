​Дискуссий о повышении пенсионного возраста сейчас нет, - министр соцполитики

"Повышать пенсионный возраст можно только тогда, когда повысится качество жизни граждан".

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что на данный момент вопрос повышения пенсионного возраста в стране не дискутируется.

Об этом она рассказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Дискуссий вокруг повышения пенсионного возраста не ведется. Более того, я противник повышения пенсионного возраста", - сказала Лазебная.

Министр подчеркнула, что повышать пенсионный возраст можно только тогда, когда повысится качество жизни граждан.

На вопрос, какие рассматриваются пути сокращения дефицита Пенсионного фонда, она ответила, что, прежде всего, - легализация занятости.

"Не может быть так, когда в стране миллионы людей получают зарплаты в конвертах, лишая, в первую очередь себя нормального пенсионного обеспечения, и создавая скрытые долги для будущих поколений. Поэтому нам нужно научиться быть осознанными и ответственными", - заявила Лазебная.

Напомним, ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что повышение пенсионного возраста в Украине - неизбежно.

Президент Владимир Зеленский против повышения пенсионного возраста. При этом раньше он анонсировал большой рост пенсий.

В октябре 2017 года в Украине провели пенсионную реформу, которая предусматривает повышение страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодное постепенное повышение до 35 лет до 2028 года. Но уже тогда эксперты предупреждали, что через несколько лет снова нужно будет проводить пенсионную реформу.