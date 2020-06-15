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Кличко заявил, что Киев не позволял открываться барам, ночным клубам и развлекательным центрам

Также запрещено купаться на пляжах. 

Кличко заявил, что Киев не позволял открываться барам, ночным клубам и развлекательным центрам
Фото: EPA/UPG

В Киеве по-прежнему запрещена работа баров, ночных клубов и развлекательных центров. Позволено работать только летним площадкам кафе и ресторанов, сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко

"Хочу подчеркнуть, что бары, ночные клубы, развлекательные центры город открывать не разрешал... Контроль за соблюдением карантинных ограничений возложен на правоохранительные органы. Они составляют админпротоколы за нарушения. Насколько я знаю, за выходные полиция составила 16 административных протоколов относительно ночных клубов и баров", - сообщил Кличко.

Мэр обратился к правоохранителям с призывом реагировать на информацию о нарушениях. Кличко также отметил, что в Киеве открыты пляжи только как прибережные зоны отдыха, а купаться на них запрещено.

"Купаться на городских пляжах запрещено - пока не будет на это разрешения Госпродпотребслужбы города. Хочу обратиться к киевлянам - на пляже тоже необходимо соблюдать правила безопасности. Людям из группы риска не рекомендуется посещать пляжи. Другие должны придерживаться дистанции, регулярно обрабатывать руки дезинфицирующими средствами. Город организовывает дезинфекцию муниципальных пляжей дважды в день", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Украине с 10 июня начался новый этап смягчения карантина. Не соответствуют критериям для смягчения карантина Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

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