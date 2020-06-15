Сучасна освіта для нацменшин в Україні

Українська культура століттями тісно перепліталася з культурами інших народів, що проживали на її території. Історія освітніх традицій єврейського народу на території України є важливою віхою розвитку науково-культурного розвитку країни.

Фото: Дмитрій Єршов

Кожна людина має потребу і законне право на освіту. Важливою сферою діяльності держави є забезпечення освітніх потреб національних меншин, враховуючи спосіб життя та традиції представників національних меншин під час освітнього процесу, що є основою людиноцентристського підходу в державній політиці.

Сьогодні нашою метою є побудова діалогу з владою для створення комфортного освітнього середовища для єврейської діаспори в України. Закон України «Про освіту» лише частково враховує потреби нацменшин під час освітнього процесу. Ми звертаємося до влади з пропозиціями наступних змін, що, на наш погляд, дозволять налагодити процес здобуття освіти для національних меншин.

По-перше, необхідно внести зміни до Закону України «Про освіту» та передбачити відповідні положення щодо формування малокомплектних класів для здобуття профільної середньої освіти, враховуючи особливості національних меншин в Україні.

По-друге, треба вдосконалити законодавство, зокрема, процедуру запровадження автономії навчальних освітніх закладів національних меншин, що сприятиме налагодженню ефективного управління закладом, дозволить вирішити питання фінансування кошерного харчування і придбання спеціальних підручників для єврейських дітей.

Окрім вищезазначеного, необхідно встановити критерії набуття приватними освітніми закладами статусу державних і, у разі необхідності, передбачити можливість створювати школи з двома співзасновниками на рівних правах управління, оскільки, у випадку з єврейськими освітніми закладами, будівля та обладнання закладу належить єврейській громаді, яка, спільно з місцевими органами влади, фінансує заклад освіти, де навчаються діти національних меншин.

Разом з тим, важливими є:

– внесення змін до локальних нормативно-правових документів щодо можливості зарахування дітей до освітніх закладів нацменшин;

– врахування культурних особливостей національних меншин в призначенні дат проведення олімпіад, державних іспитів, атестацій та ЗНО;

– передбачення в чинному законодавстві України положень щодо забезпечення права на відпустку або вихідний день працівникам, що є представникам національних меншин в освітніх закладах незалежно від форм власності на періоди свят національних меншин;

– адаптування підручників з історії України для єврейських освітніх закладів, додавши до них розділи про вплив єврейських громад на розвиток та становлення української державності, що буде відображено в освітніх програмах та державних іспитах.

Ми вважаємо, що співпраця з Міністерством освіти і науки України в організації роботи відповідного консультативного органу є важливою віхою щодо вирішення питань з розробки дієвого законодавства та документів, які задовольнять потреби та захистять права єврейських громад в освітній сфері.