Захист культурно-історичної спадщини

У тисячолітньому українському державотворчому процесі брали участь всі громадяни, що проживали на території України, незалежно від расової, статевої, релігійної чи національної приналежності. Не виключенням є і єврейська діаспора, що зробила вагомий внесок у розвиток міст та селищ, формування релігійної, освітньої та наукової культури.

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Українська і єврейська культури співіснували поряд багато століть, і кожен народ написав власну історію життя. Серед євреїв, народжених в Україні, є багато видатних діячів науки, культури, спорту, політики тощо. Важливо зазначити, що на території України євреї не знали вигнання аж до часів Голокосту. Тому єврейський народ залишив по собі чимало пам’яток культури, які щороку відвідують у релігійних та туристичних цілях понад 200 000 туристів. Але сьогодні багато таких пам’яток руйнуються і потребують захисту, реставрації, фінансування і картографування, як-от пам’ятки у Жовкві, Гусятині, Шаргороді, Луцьку та інших подібних містах України.

В Україні існує Публічна частина Державного реєстру нерухомих пам'яток України, але даний реєстр необхідно вдосконалювати та постійно оновлювати. Цей процес регулюється, зокрема, і таким документом, як Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку визначення категорій пам’яток культурною спадщиною». Ним передбачається порядок визначення категорій пам’яток для внесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як національного, так і місцевого значення. Так об’єктами культурної спадщини, які вносяться до Реєстру за категорією місцевого значення, визначаються пам’ятки національної меншини чи регіональної етнічної групи.

Культурна спадщина України потребує систематизації, реставрації та охорони. Тому ми вважаємо за необхідне налагодити процес картографування культурно значущих пам’яток єврейського минулого із занесенням їх до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Разом з цим, важливо отримувати підтримку від держави у вигляді збільшення розміру субвенції місцевим бюджетам. Це допоможе привести пам’ятки культурної спадщини у привабливий вигляд та забезпечити належний догляд за ними.

І, звичайно, необхідно проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням України, щоб зацікавити їх у відвідуванні пам’яток національних меншин.

Збереження сьогодні культурної спадщини єврейського народу в Україні – це можливість передати майбутньому поколінню цінності та традиції і розбудовувати українсько-єврейський культурний діалог. Наші народи тісно пов’язані, тому важливо зберегти цей контакт для подальшого україно-єврейського партнерства.