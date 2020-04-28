Сегодня евреи чтут память павших в войнах Израиля и жертв террора.

Накануне 72-й годовщины со дня создания государства Израиль украинские евреи поздравили израильтян и всех евреев мира с Днем независимости Израиля.

Руководитель Объединенной еврейской общины Украины Михаэль Ткач выпустил обращение, в котором объяснил связь Дня памяти павших в войнах Израиля и жертв террора, который отмечается 28 апреля, и Дня независимости, сообщается на сайте ОЕОУ.

"В Йом а-Зикарон - День памяти погибших в войнах Израиля и терактах мы чтим память тех солдат, которые сражались в войнах за независимость Государства Израиль, которые погибли защищая право Израиля на существование. День Траура накануне Дня независимости напоминает о том, чем платит израильское общество за свою независимость", - отметил Михаэль Ткач.

Руководитель ОЕОУ подчеркнул, что Израиль создавался выдающимися евреями, многие из которых - родом из Украины.

Празднования 72-го Дня Независимости Израиля начнутся вечером вторника 28 апреля (5 числа месяца Ияра по еврейскому календарю), когда на Горе Герцля в Иерусалиме будет поднят государственный флаг, приспущенный в честь Дня памяти памяти павших в войнах Израиля и жертв террора, и у могилы основателя сионистского движения будут зажжены двенадцать факелов в память о двенадцати коленах Израилевых.

14 мая 1948 года, с истечением срока британского мандата, руководство еврейского ишува провозгласило создание Государства Израиль.

День Независимости традиционно является днем массового отдыха, народных гуляний, пикников на открытом воздухе и семейных торжеств. В этот день израильский народ празднует возрождение своей государственности.