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"Пловец из Гидропарка" приехал к зданию МВД на лошади

Киевлянин рассказал, что таким образом он "хотел показать средневековье, воцарившееся в правоохранительной системе".

Фото: facebook.com/valentin.buryanov

Киевлянин Валентин Бурьянов, который 6 апреля пытался попасть на спортплощадку в столичном Гидропарке вплавь через Днепр, приехал к зданию Министерства внутренних дел на лошади.

Свой перформанс он транслировал в фейсбуке.

Во время трансляции Бурьянов рассказал, что "хотел показать средневековье, воцарившееся в правоохранительной системе". Он рассказал, что хотел поговорить с главой МВД о нарушении своих конституционных прав, но двери приемной были закрыты.

Поэтому Бурьянову пришлось оставить свое обращении в специальном ящике.

Напомним, полицейские перекрыли Венецианский мост в киевском Гидропарке, через который можно добраться до спортплощадки под открытым небом, в связи с постановлением Кабинета министров, запрещающим занятие спортом в парках. Ситуация дошла до абсурда, когда Бурьянов решил переплыть речку, чтобы попасть на спортплощадку. На другом берегу его встретили десять полицейских и заставили вернуться обратно.

Позже Бурьянов рассказал, почему пошел на такой шаг.

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