Кабмин запретил выходить на улицу без документов

В общественных местах нужно надевать маску, в парки ходить нельзя.

Кабинет министров под предлогом борьбы с эпидемией коронавируса запретил выходить на улицу без документов.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Кабинет министров усилил ограничения и запретил:

с 6 апреля находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора;

с 6 апреля перемещаться более чем по два человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей);

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон (кроме случаев выгула собак одним человеком и в случае служебной необходимости);

посещение детских площадок;

нахождение на улице без документов, удостоверяющих личность;

пребывание в общественных местах детей до 14 лет без сопровождения взрослых;

самовольное оставление места обсервации (изоляции).

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Напомним, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин будет продлен после 24 апреля, но возможно его смягчение ради сохранения экономики.

В конце месяца, возможно, трудоспособным гражданам разрешат вернуться на работу, и параллельно будет частично возобновлено движение общественного транспорта.