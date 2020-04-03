Кабмин запретил выходить на улицу без документов

Кабинет министров под предлогом борьбы с эпидемией коронавируса запретил выходить на улицу без документов.
Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Кабинет министров усилил ограничения и запретил:
- с 6 апреля находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора;
- с 6 апреля перемещаться более чем по два человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей);
- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон (кроме случаев выгула собак одним человеком и в случае служебной необходимости);
- посещение детских площадок;
- нахождение на улице без документов, удостоверяющих личность;
- пребывание в общественных местах детей до 14 лет без сопровождения взрослых;
- самовольное оставление места обсервации (изоляции).
Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Напомним, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин будет продлен после 24 апреля, но возможно его смягчение ради сохранения экономики.
В конце месяца, возможно, трудоспособным гражданам разрешат вернуться на работу, и параллельно будет частично возобновлено движение общественного транспорта.