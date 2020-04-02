Беларусь анонсировала покупку российской нефти по $4 за баррель
Беларусь анонсировала покупку российской нефти по $4 за баррель
​США догнали Испанию и Италию по суточной смертности от коронавируса
​США догнали Испанию и Италию по суточной смертности от коронавируса
Игорь Уманский: «От «скруток» с НДС бюджет недополучает в среднем 5 миллиардов в месяц»
Игорь Уманский: «От «скруток» с НДС бюджет недополучает в среднем 5 миллиардов в месяц»
Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
В Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ"
В Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ"
Кабмин решил запретить собираться группами более двух человек и ввести режим "все в масках"
Кабмин решил запретить собираться группами более двух человек и ввести режим "все в масках"
Экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефьодова и Верланова (документы)
Экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефьодова и Верланова (документы)
Ломбардія: статистика смерті від коронавірусу занижена в кілька разів
Ломбардія: статистика смерті від коронавірусу занижена в кілька разів
Супрун попросила у Илона Маска аппараты ИВЛ для Украины
Супрун попросила у Илона Маска аппараты ИВЛ для Украины
ГлавнаяПолитика

Зеленский уверен, что меморандум с МВФ будет подписан "в ближайшие недели"

Президент Украины провел телефонный разговор с Генсеком ООН.

Зеленский уверен, что меморандум с МВФ будет подписан "в ближайшие недели"
Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи в Нью-Йорке 26 сентября 2019 го
Фото: president.gov.ua

В ближайшие недели Украина подпишет соглашение о расширенном сотрудничестве с Международным валютным фондом.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Мы в постоянном диалоге с Международным валютным фондом. Уверены, что в ближайшие недели найдем полное понимание, и подпишем меморандум о расширенной программе. Параллельно мы ведем переговоры с Всемирным банком и другими партнерами по финансированию в эти сложные времена. Нам нужны деньги на поддержку малого и среднего бизнеса и на поддержку нашей экономики", - цитирует главу украинского государства его пресс-служба.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что МВФ может увеличить финансирование Украины по новой программе до $8 млрд.

Глава государства назвал два главных условия для получения увеличенной помощи от МВФ: принятие закона о рынке земли и так называемого "антиколомойского закона", который запрещает возвращать банки предыдущим владельцам.

В ночь на 31 марта отмену моратория на землю поддержали 259 народных депутатов при минимально необходимых 226. Закон был принят в целом.

На внеочередном заседании 30 марта Рада в первом чтении приняла закон о невозвращении банков бывшим владельцам.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также