Президент Польши отменил запланированный на 13 апреля визит в Украину

Дуда должен был посетить Харьков в день 80-й годовщины Катынского военного преступления.

Президент Польши Анджей Дуда отменил запланированный на 13 апреля визит в Украину из-за пандемии коронавируса.

Об этом "Українським Новинам" сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

"МИД Украины сообщает, что визит президента Республики Польша Анджея Дуды в Украину для чествования памяти польских жертв Катынского преступления не состоится ввиду ситуации с распространением в мире коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в ответе на запрос агентства.

13 апреля Дуда должен был посетить Харьков, в день 80-й годовщины Катынского военного преступления, когда в апреле-мае 1940 года НКВД СССР по приказу Иосифа Сталина расстрелял 22 тыс. поляков в Катынском лесу (Смоленская область России) и ряде лагерей и тюрьм на территории Беларуси и Украины, включая Харьков.

С 70-й годовщиной Катынского расстрела связана смерть в апреле 2010 года президента Польши Леха Качинского и почти 90 польских высших должностных лиц вследствие авиакатастрофы в аэропорту Смоленска, причины которой окончательно не установлены.

Дуда собирался почтить память жертв Катынского преступления в Харькове. Детальная программа его визита в Украину не анонсировалась.

МИД не ответил, состоятся ли украинско-польские переговоры в запланированную дату в любом другом формате и перенесен ли визит Дуды в Украину для встреч с властями на более поздний срок.

Напомним, в первые четыре года своего президентства Дуда четырежды был в Украине. При этом последний его приезд сопровождался скандалом. Тогда он не смог договориться с президентом Петром Порошенко о совместном дне памяти жертв Волынской трагедии, и в результате 8 июля 2018 года Дуда приехал на Волынь, а Порошенко - в польскую Сахрынь.