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Офис президента разработал новую концепцию оценки деятельности ОГА

Результаты местной власти будут сравнивать в межрегиональном и временном разрезе.

Офис президента разработал новую концепцию оценки деятельности ОГА
Фото: president.gov.ua

Офис президента разработал концепцию оценки деятельности областных госадминистраций "на основе максимально объективных количественных параметров".

Об этом говорится на сайте главы государства.

"До сих пор разные ветви власти не имели единой, понятной для всех и прозрачной системы оценки эффективности работы облгосадминистраций в тех сферах, где у них есть полномочия. Поэтому мы при помощи профильных специалистов и экспертов проанализировали все плюсы и минусы в их работе и разработали эту концепцию", - заявил первый заместитель главы ОП Сергей Трофимов.

По его словам, новая система оценки позволит сравнивать результаты областных администраций в межрегиональном и временном разрезе.

"Мы выбрали двухуровневый индекс оценки деятельности ОГА, в котором верхний уровень будет рассчитываться по отраслевому принципу распределения полномочий, а нижний – на основе набора параметров для оценки деятельности в каждой отрасли, которые при необходимости могут меняться", - сказал Трофимов.

Интеграция параметров мониторинга социально-экономического развития регионов будет осуществляться на основе показателей ежеквартальной оценки социально-экономического развития АР Крым, областей, городов Киева и Севастополя, определенных постановлением Кабинета министров Украины №856 от 2015 года.

Концепцию еще должно утвердить правительство.

Напомним, что менее чем за год, которые президент Владимир Зеленский находится на должности, он успел назначить и поменять губернаторов в целом ряде регионов. Некоторые из них - Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская - в результате кадровых перестановок остались без постоянного руководителя областной администрации.

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