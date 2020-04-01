Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что в ближайшее время Верховная Рада проголосует за законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2020 год, направленных на поддержку украинцев в период карантина.

Об этом он заявил в своем видеообращении в фейсбуке.

"Дорогие украинцы! В Киев прибыл очередной груз из Китая - это несколько десятков тысяч респираторов, столько же костюмов защиты, 300 тыс. экспресс-тестов, а также 40 тыс. пар защитных очков. Кроме этого, отдельной доставкой в Украину уже прибыли 100 тыс. ПЦР-тестов. Подчеркну, это и все предыдущие грузы равномерно распределяются и отправляются в каждый регион Украины", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что сегодня состоялось заседание правительства, на котором было принято несколько важных решений, в частности - о ежемесячной доплате 500 гривен людям старше 80 лет, о единоразовой выплате 1 тыс. гривен пенсионерам, а также доплатах уязвимым категориям населения.

"Все эти инициативы требуют принятия изменений в Государственный бюджет Украины. Убежден, что народные депутаты в ближайшие дни проголосуют за эти изменения и не отнимут у людей такую важную поддержку", - подчеркнул Зеленский.

"Сохраняйте спокойствие и холодную голову. Останемся дома! Пляжи никто не украдет, и песок вагонами не вывезет. Парки никуда не исчезнут. Прогулки - подождут. Мы - украинцы. Мы выстоим. И обязательно отметим нашу общую победу на площадях, в парках, на пикниках и пляжах. Но этой победы надо дождаться", - добавил президент.

Напомним, 30 марта в Раде не хватило голосов за законопроект Кабмина о внесении изменений в госбюджет на 2020 год.

Перед голосованием премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что изменения в бюджет обусловлены тем, что для борьбы с коронавирусом нужны быстрые, неординарные и непопулярные решения. Он также напомнил, что Украине необходимо в текущем году погасить 3,5 млрд долларов внешних долгов в эквиваленте и 5,5 млрд долларов – внутренних.