​Брат Ермака назвал обнародованные Леросом видео "нарезкой с вырванным контекстом"

Брат главы Офиса президента Андрея Ермака прокомментировал видео, обнародованные народным депутатом Гео Леросом. Он утверждает, что это "нарезка с вырванным контекстом".

В фейсбуке Дениса Ермака говорится, что он как глава ОО "Украинское бюро национального развития" (с зарплатой 12 тысяч гривен в месяц) собирает идеи и предложения, чтобы передавать их в органы государственной власти.

На видео якобы запечатлены фрагменты этих встречи.

"На пленках я встречаюсь с разными людьми, которые предлагают различные проекты и идеи, а также освещают существующие проблемы и коррупционные схемы, которые есть в соответствующих структурах. Я с самого начала деятельности рассказывал свой принцип работы: нам важны именно проекты, а не люди, которые просто хотят занять должности, так как наше бюро и я лично никак к назначениям не относимся. Но, если проект уместный, выгодный для государства - я по закону направляю сам проект и резюме его автора в органы государственной власти", - заявил Ермак.

В своем посте он прокомментировал все обнародованные видео. Например, по поводу видео с "девочкой, которая очень сильно хочет возглавить "[Дворец] Украина" или Внешэкспоцентр", Ермак написал, что программа реформирования предприятий этой кандидатки была очень слабой и встреча ничем не закончилась.

Видео с предложением 620 тысяч долларов за пост директора Ильичевского порта Денис Ермак назвал "конкретной провокацией на преступление под запись" и заверил, что денег не брал.

"Кто под меня «подкладывал» некоторые «торпеды» и с какой целью, да еще и используя специальное сложное оборудование - не знаю, но понятно, что это направленная атака на моего брата Андрея Ермака, который очень мешает определенным олигархам и особенно российским спецслужбам", - заявил Ермак.

Напомним, 29 марта Лерос выложил в фейсбуке видео, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на должности в органах власти.

В ответ глава ОПУ Андрей Ермак обратился в СБУ и ГБР, чтобы установить происхождение видео и обвинил депутата в мести за срыв кадрового назначения.

Лерос в свою очередь обратился в НАБУ, где расследуют факт возможного злоупотребления влиянием.