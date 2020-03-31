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Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Меркель

Стороны договорились перенаправить 150 млн евро в рамках государственного немецкого кредита на помощь Украине в борьбе с COVID-19.

Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Меркель
Фото: EPA/UPG

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны обсудили ситуацию с распространением коронавируса, сообщили на телеграм-канале Офиса президента.

Также обсуждались практические меры, которые принимаются в обеих странах с целью противодействия пандемии.

"Было договорено обработать возможность налаживания информационного обмена, связанного с пандемией, в том числе в части медицинских стандартов, которые внедряются для лечения болезни", - говорится в сообщении. 

Стороны договорились перенаправить 150 млн евро в рамках государственного немецкого кредита на помощь Украине в борьбе с COVID-19. 

Кроме этого, Зеленский и Меркель обсудили результаты консультаций в рамках ТКГ в Минске и перспективы продления переговоров в "нормандском формате".

Напомним, 22 марта президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Они договорились координировать действия по расширению программ поддержки Украины международными партнерами, в частности по увеличению их объема.

30 марта Рада приняла в первом чтении так называемый "антиколомойский" закон о невозможности возврата банков предыдущим владельцам. Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда. 

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