Хто з нардепів кому і як передав свій бізнес. Ч.2

Народні депутати не можуть керувати власним бізнесом. Упродовж 30 днів після обрання на посаду нардепи зобов’язані передати фірми, де вони є кінцевими бенефіціарами, в управління іншим підприємствам чи особам, але не членам сім’ї. В одноденний строк після передання в управління належних їм підприємств і корпоративних прав депутати повинні письмово повідомити про це НАЗК з наданням нотаріально засвідченої копії укладеного договору. В першій частині ми писали про бізнес депутатів від "Слуги народу". У другій - читайте про обранців від "Батьківщини", "Європейської солідарності", "Голосу", груп "Довіра" та "За майбутнє", позафракційних.

Бізнес нардепів з “Батьківщини”

У фракції “Батьківщина” семеро депутатів повідомили НАЗК про передання власних бізнес-активів, але лише троє з них зазначили, кому саме передали їх в управління.

Так, нардеп Віталій Данілов передав в управління свої корпоративні права у 12 підприємствах ТОВ "Перпетуум-С", яке консультує з питань комерційної діяльності й керування. Керівницею цієї фірми є Тетяна Костіна, котра очолює також ТОВ "Актив Газ Ресурс". За даними Мін’юсту, бенефіціарним власником (контролером) цього підприємства є зокрема сам Данілов та екс-нардеп України 8-го скликання від “Народного фронту” Ігор Котвіцький.

Однак ТОВ "Актив Газ Ресурс" не увійшло в перелік підприємств, корпоративні права яких передав в управління нардеп Віталій Данілов. Підприємство належить до групи компаній Віталія Данілова та Сергія Пробилова, основним видом діяльності якої є видобуток газу в Харківській області. До складу групи входять ТОВ “Сахалінське”, ТОВ “Сахалінське 1”, ТОВ “Актив Газ Ресурс”, ТОВ “Газолінум”, ТОВ “Енергія-95”. Партнером Данілова та Пробилова в кількох газовидобувних компаніях є вже згаданий Ігор Котвіцький.

Фото: пресс-служба Вадима Ивченко Вадим Івченко під час засідання парламенту

Ще один нардеп із фракції “Батьківщина”, член політради партії Вадим Івченко передав свої корпоративні права у трьох підприємствах правовій компанії “Еквітас”, керівником котрої є Олександр Агудалічев. Останній також є головою фермерського господарства “Агро-сіті” (змішане сільське господарство (основний); вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур), ТОВ “Еко-енерджі ЛДН” та директором ТОВ “БЦ-СОЛАР” (виробництво, передача та торгівля електроенергією), у яких, за даними Мін’юсту, бенефіціарним власником є депутат Івченко.

Заступниця голови ВРУ, “батьківщинівка” Олена Кондратюк передала свої корпоративні права в ТОВ “Піар-агентство “Радник” Ірині Андрейченко, котра була її помічницею на громадських засадах у Верховній Раді 6, 7 та 8 скликань.

Бізнес депутатів з “ЄС”

У фракції “Європейська солідарність” троє депутатів повідомили про передання в управління своїх корпоративних прав, зокрема й п’ятий Президент України Петро Порошенко, однак кому - не зазначено.

Рух ЧЕСНО звернувся до прес-секретаря партії та фракції “Європейська солідарність” Андрія Жигуліна, а також до прес-секретаря Петра Порошенка Святослава Цеголка по коментар щодо передачі його бізнесу в управління. Однак протягом декількох днів по тому коментаря Рух ЧЕСНО так і не отримав.

Микола Княжицький передав власні корпоративні права в ТОВ “Інтерпрофіт” і ТОВ “Редакція газети “Вечірня газета” компанії “Юрімекс”, керівником якої є Юрій Крайняк, помічник нардепа на громадських засадах у Верховній Раді двох попередніх скликань.

Фото: Макс Требухов Микола Княжицький (в центрі)

Його колега з фракції Ніна Южаніна передала свої корпоративні права в ТОВ “АФ “Європейська аудиторська група” (діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (основний) ФОПу Кирилові Багрію. Багрій (або ж його повний тезко) був помічником на громадських засадах у Верховній Раді 4 та 5 скликань у депутатки-регіоналки Тетяни Засухи.

У попередньому скликанні Верховної Ради Ніна Южаніна передала цю ж аудиторську фірму ФОП Тетяні Малашенковій, чиїм основним видом діяльності було право. Утім, як ФОП особа знята з обліку у 2015 році. Малашенкова подавала декларацію за 2016 рік як член Вищої ради юстиції (наразі Вища рада правосуддя, - прим. ЧЕСНО).

Бізнес депутата з “Голосу”

У фракції “Голос” тільки один депутат Олег Макаров повідомив НАЗК про передання власних корпоративних прав у ТОВ “Василь Кісіль і партнери” та обслуговуючому кооперативі “Золотоворітський” фізичній особі – підприємцю, своєму бізнес-партнеру по компанії “Василь Кісіль і партнери” Олегу Альошину.

Фото: ЧЕСНО

Він був депутатом Київради 8-го скликання, балотувався в окрузі №21 (Дарницький район) від партії “Об’єднання “Самопоміч”. Був заступником голови фракції “Самопоміч”, а згодом увійшов до депутатської групи “Київська команда” Сергія Гусовського. Очолював постійну комісію Київської міської ради з питань регламенту та депутатської етики.

Бізнес нардепів з групи “Довіра”

Двоє членів депутатської групи “Довіра” - Микола Бабенко й Борис Приходько - приховали тих, кому передали в управління свій бізнес, пославшись на конфіденційність інформації. Проте такі дані надали їхні колеги Олег Кулініч (голова групи) та Максим Єфімов.

Єфімов, мажоритарник від Краматорська (Донеччина) і фігурант антикорупційних розслідувань, передав ФОП Ульященко Людмила Андріївна корпоративні права у 18 компаніях (перелік можете знайти в таблиці), де він є учасником або кінцевим бенефіціаром. Деякі з цих фірм заробляють на “зеленому тарифі” і виробництві електроенергії. Детальніше: “Бенефіціари "зеленого тарифу": як нардепи, їхні сім'ї та помічники заробляють на електриці”.

Людмила Ульященко - помічниця Єфімова на громадських засадах у 8-му та 9-му скликаннях.Основний вид її діяльності як ФОП - діяльність головних управлінь (хед-офісів). Також Ульященко є директоркою з економічних питань краматорського ПАТ “Енергомашспецсталь”. До обрання нардепом гендиректором цього підприємства був сам Єфімов, нині ж він значиться президентом “Енергомашспецсталі”. Окрім того, Ульященко була та є кінцевою бенефіціаркою низки юросіб, до яких має стосунок Єфімов.

Згідно з даними ЄДР, Єфімов також є кінцевим бенефіціаром ТОВ “Промаудит”, “Галлаор”, “Атомвінд-Краматорськ”, “Краматорський залізобетон”, “КЗТС-ЖД-Сервіс”, “ФВТ Сервіс”, “Фельбермаер Україна”, “Восточний проект Краматорськ”, ПрАТ “Урожай”, ПСП “Прогрес”. Але жодних повідомлень про передачу корпоративних прав у цих фірмах нардеп до НАЗК не надсилав.

Фото: facebook/Олег Федонюк Максим Єфімов та Олег Кулініч у ВР, 19 грудня 2019

Мажоритарник з Полтавщини, фігурант антикорупційних розслідувань Олег Кулініч є одноосібним власником двох підприємств у своєму рідному Зінькові. Це ТОВ “Октан” (основний вид діяльності - вирощування зернових, бобових культур і насіння олійних культур) та ПП “Зіньківземпроект” (технічні консультації в сферах інжинірингу, геології та геодезії; 2019 року підприємство припинило свою діяльність). Корпоративні права в цих юрособах Кулініч передав Костенко Юлії Петрівні. У відкритих джерелах інформації про людей з таким ПІБ небагато. Найтісніший зв'язок з нардепом має ФОП Хоменко Юлія Петрівна, котра, згідно з даними YouControl, раніше була Костенко Юлією Петрівною. Вона офіційно проживає в Зінькові за адресою “вулиця Гагаріна, буд. 21 В, кв. 2”, тоді як Кулініч як засновник ТОВ “Октан” зареєстрований в сусідньому будинку під номером 19. Рух ЧЕСНО запитав у депутата, хто така Юлія Костенко та чому він передав їй корпоративні права. Кулініч у листі відповів, що обрав цю особу як таку, “що відповідає встановленим вимогам законодавства та не заперечує щодо взяття на себе таких повноважень”.

Бізнес нардепів з групи “За майбутнє”

Члени групи “За майбутнє” Геннадій Вацак, Ярослав Дубневич та Ігор Колихаєв повідомили НАЗК про передачу корпоративних прав, але через конфіденційність ця інформація розголосу не підлягає. Натомість троє їхніх колег не приховували тих, кому довірили управління своїм бізнесом.

Волинський мажоритарник, фігурант антикорупційних розслідувань Степан Івахів є засновником ТОВ “Сонріс ЛТД”, що опікується консультуванням з питань комерційної діяльності й керування, а також торгівлею. Компанію зареєстрували нещодавно - в листопаді 2019 року, а її директор Денис П’ятигорець був помічником Івахіва на громадських засадах у ВРУ 7-го й 8-го скликань. Корпоративні права в “Сонріс ЛТД” Івахів передав адвокатському об'єднанню “КМ Експерт право”. За даними YouControl, ця фірма пов'язана з групою компаній “Континіум”, котру нардеп заснував 1992 року разом з нині покійним Ігорем Єремеєвим. Зокрема, один із співзасновників АО “КМ Експерт право” Сергій Котик працював провідним юрисконсультом у ТОВ “Континіум” у період, коли цією компанією керував Івахів (до обрання його нардепом 2012 року). Згодом Котик перейшов на аналогічну посаду в ТОВ “Західклінкергруп”, кінцевим бенефіціаром якої є згаданий депутат.

Відомості про Сергія Котика у профілі ПрАТ “Київський електротранспортний завод” (він є членом наглядової ради цього підприємства) на сайті Clarity Project

Окрім того, зв'язок між Івахівим та Котиком простежується через ТОВ “Євротон-Ексклюзив”, “Компанія з управління активами “Гроші та капітал” й “Бухальянс”, де вони є засновниками й бенефіціарами.

Разом з тим, за даними ЄДР, Івахів є кінцевим бенефіціаром кількадесяти компаній, що входять до згаданої групи “Континіум”. Окрім того, 2018 року депутат задекларував низку фірм на Британських Віргінських островах, Кіпрі, Мальті, в Нідерландах, Сінгапурі й Польщі. Водночас, Івахів не повідомляв НАЗК про передачу корпоративних прав у зазначених юрособах.

Мажоритарник з Хмельниччини, фігурант антикорупційних розслідувань Віктор Бондар свої корпоративні права у будівельній компанії “Будінформ” (50%) передав ФОП Падалка Олександр Вікторович. Олександр Падалка - директор “Будінформу”, був помічником Бондаря на громадських засадах у ВРУ 7-го скликання. Восени 2015 року Падалка балотувався до Київської міської ради від партії “Відродження”, яку тоді очолював Бондар. Навесні 2019 року “Наші гроші” повідомляли, що в Києві ТОВ “Будінформ” розпочало будівництво багатоповерхівки біля Олександрівської лікарні, базуючись на прострочених дозволах. У листопаді 2019-го Київрада відмовила компанії в поновленні оренди зазначеної ділянки, проте згодом суд це рішення скасував.

Фото: facebook/Виктор Бондарь Віктор Бондар під час передвиборчої поїздки смт Стара Синява, 7 липня 2019

Мажоритарник від Кременчука (Полтавщина), фігурант антикорупційних розслідувань Юрій Шаповалов є одним із кінцевих бенефіціарів ПП “ТОМС”, що торгує побутовою електротехнікою. Це його спільний бізнес з керівниками групи компаній “Фокстрот” Геннадієм Виходцевим та Валерієм Маковецьким (до обрання нардепом Шаповалов був директором регіонального представництва цієї мережі). Корпоративні права в ПП “ТОМС” депутат передав ФОП Мовчан Ірина Анатоліївна. На неї ж Шаповалов “переписав” іще одне своє підприємство - “Фокстрот-Сервіс” (опікувалося здаванням під найм нерухомості нежитлового призначення), котре з березня 2014 року перебуває в стані ліквідації за рішенням суду. Як стверджують ЗМІ, Ірина Мовчан - сестра Шаповалова. Вона є керівницею та власницею низки підприємств у Кременчуці. 2015 року журналісти повідомляли, що її фірма забудовує ділянку в природоохоронній зоні на березі Дніпра. Чоловік Мовчан - також підприємець, депутат Глобинської райради на Полтавщині Василь Мовчан, син (а отже, племінник Шаповалова) - нардеп від “Слуги народу” Олексій Мовчан, обраний за округом №150 (межує зі 146-м округом Шаповалова).

Бізнес позафракційних депутатів

Четверо позафракційних мажоритарників також зазначили “конфіденційність інформації” в передачі своїх бізнес-активів (Андрій Деркач, Олесь Довгий, Сергій Лабазюк та Дмитро Шенцев).

В свою чергу мажоритарник по 160 округу (Сумська область) Ігор Молоток передав корпоративні права у шести підприємствах (ПАТ "Шосткинська телекомпанія "Телеком-Сервіс", ПАТ "Шосткинське АТП 15962", виробниче підприємство "Харківенергоремонт-Т", ТОВ "Логистик Груп ЛТД", ТОВ "Рені", ПП "Тера") компанії ТОВ "Віст груп"). Керівником даного підприємства є Андрій Комар, який у 8 та 7 скликаннях працював помічником на громадських засадах у нардепа Молотка. У 5 скликанні ВРУ Андрій Комар був помічником на громадських засадах у сумського нардепа-регіонала Юрія Чмиря. Комара, за даними декларацій за 2015 і 2016 рік, пов'язують з Молотком і фінансові зобов'язання.

Фото: sts.sumy.ua Iгор Комар

У 2017 році, будучи помічником Молотка Комар дав 5 млн грн. голові Господарського суду Сумської області Олександру Коваленку для внесення застави. Перед тим суддю Коваленка затримали за підозрою у вимаганні хабара.

Натомість мажоритарник з 37 округу (Дніпропетровська область) Дмитро Шпенов передав в управління ТОВ "Інститут стратегічних досліджень" ФОПу Олександру Христюшину, який є фігурантом антикорупційних розслідувань щодо закупівель за завищеною ціною. За інформацією сайту "Наші гроші", у 2012 році державне підприємство "Український інститут по проектуванню металургійних заводів" купило стару базу відпочинку під Саками, вдвічі завищивши ціну. Цього ж року була укладена угода з підприємцем Христюшиним на придбання трьохповерхового прибудованого спального корпусу загальною площею 548,8 кв. м. Попередньо погоджена ціна складала 5,99 млн грн., або $1360 за квадратний метр.

З цього аналізу ми бачимо, що народні депутати повідомляють НАЗК про передачу корпоративних прав або підприємств в управління, як того вимагає закон.

Проте значна частина парламентаріїв, як і раніше, передають бізнес родичам, помічникам, бізнес-партнерам або ж, навпаки, стороннім, на перший погляд, особам. Це дає підстави стверджувати, що нардепи можуть зберігати вплив на діяльність своїх підприємств, тобто передача прав відбувається лише формально. Окрім того, це може впливати на суспільну довіру населення до Верховної Ради.

Більшість депутатів-передавачів взяли на озброєння тактику “конфіденційності умов договору”. Натомість у НАЗК повністю проігнорували суспільний інтерес в оприлюдненні запитаної Рухом ЧЕСНО інформації про депутатів-передавачів. Перевірити дотримання умов антикорупційного законодавства (щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в народного депутата підприємств чи корпоративних прав) без оприлюднення цієї інформації - неможливо. Рух ЧЕСНО вважає за потрібне створити на сайті НАЗК онлайн-реєстр передач фірм в управління.

Крім того, навіть за пряме порушення народними депутатами вимог антикорупційного законодавства передбачена не адміністративна чи кримінальна, а лише дисциплінарна відповідальність. Народні депутати можуть бути не зацікавлені в реальному відокремленні себе від діяльності підприємств за таких умов.