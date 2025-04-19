Обережно, далі в репортажі багато обіймів.

Серед звільнених сьогодні — військовослужбовці, нацгвардійці та прикордонники. Ті, що захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину. Більшість — молоді люди, народжені після 2000 року. На українській території їх зустрічали рідні та друзі.

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Рідні полонених, друзі та побратими приходять на зустріч звільнених полонених завчасно. Деяким із них вдалося поговорити із заручниками в полоні, а деякі мають інформацію про місце утримання своїх рідних лише від звільнених раніше з полону українських військових.

Спочатку з полону повертаються важкопоранені: з ампутованими кінцівками, деякі з них втратили зір. Рідні зустрічають їх оплесками.

Фото: Інна Варениця

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Інна Варениця

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Потім — ще кілька годин очікування.

Ми знайомимося з молодою жінкою. Це — Ольга Прилипака. Коли вона почула, що її сина сьогодні мають звільнити з полону, то зомліла, розповіла жінка. Вона не бачила сина три роки.

Коли нарешті зʼявляються автобуси, які везуть наших хлопців, всі починають махати руками та прапорами.

Далі буде багато обіймів – із рідними, із побратимами, із такими ж звільненими з полону хлопцями.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

"Щастя моє. як ми тебе ждали!", — каже темноволоса жінка, обіймаючи молодого солдата, звільненого з полону сьогодні. Це та сама Ольга зустрічає сина Олександра Пилипаку, який потрапив у полон в Маріуполі в 2022 році.

Вона безперестанку цілує його, обійнявши. При цьому одною рукою набирає когось по телефону.

Фото: Інна Варениця Ольга і Олександр Пилипака

"Синулечка. Сашенька", — повторює Ольга.

"Олександре, що думаєте? Які відчуття?", — запитуємо.

"Незабутні. Я три роки пробув в полоні, які в мене можуть бути відчуття", — відповідає Олександр.

І за секунду вже вигукує комусь, дивлячись в екран смартфона:

"Альонка, сестричка! Ти що плачеш? Все ж чудово, я повернувся! Я живий-здоровий! Ти вже нєвєста...".

"Моє ти сонечко", — каже мама Ольга, так і не розтискаючи обіймів.

"Знайшли! Знайшли!", — вигукують кілька жінок і дівчат. Вони кидаються обіймати високого худого хлопця з жовтосинім прапором на плечах. "Твоя мамочка так тебе чекала!", — каже одна з них і починає набирати когось по телефону.

"Я витримав, мам. Я витримав...", — говорить звільнений із полону юнак, дивлячись у смартфон. Він відійшов від натовпу подалі. Бо говорить, ледве стримуючи сльози.

Фото: Зоряна Стельмах

"Папа живий? Я скоро повернусь...", — каже він.

“Мам, папа живий? Все нормально з ним?”, — повторює хлопець. “Синочка, все хорошо”, — чути у відповідь. І він вже не може стримати сліз.

Фото: Зоряна Стельмах

Через деякий час одна із жінок, які зустріли цього хлопця, розповіла: “Ми чекаємо сина. Наш, на жаль, не повернувся. Але повернувся син нашої подруги нашої знайомої. Ми стоїмо під Верховною Радою і чекаємо там наших рідних. І одна із цих жінок — мама цього хлопчика — стояла разом з нами. На жаль, вона не змогла приїхати сюди. Але ми чекаємо всіх…”

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця Військовослужбовець говорить із сімʼєю. Він вдруге побачив свою доньку. Перший раз йому показали по відео в полоні

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Інна Варениця