ЦПД щодо путінського “перемир’я”: на всіх напрямках росіяни продовжують вести вогонь

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Коваленко, реагуючи на оголошене Путіним так зване “великоднє перемир’я”, повідомив, що бої на лінії фронту тривають.

“На всіх напрямках росіяни продовжують вести вогонь, як і раніше. Найбільше - на Сході”, – написав Коваленко.

Він додав, що росіяни намагаються удати, що вони «миротворці», але відмовилися вже від безумовного припинення вогню 11 березня, а зараз здійснюють інформаційну операцію, говорячи про «перемир‘я», але продовжуючи стріляти без зупинки. Все з метою звинуватити Україну.

“Зазвичай, ідеї такої брехні підкидає Наришкін”, – заявив Коваленко.