Politico: Росія хоче домовитись зі США про скасування авіаційних санкцій, однак Євросоюз чинить цьому опір

Брюссель також стурбований ризиками для безпеки польотів, які становлять підроблені та несертифіковані деталі, встановлені в російських літаках.

Москва лобіює, щоб США відкрили своє небо для російських авіакомпаній у рамках угоди про припинення вогню з Україною. Але є велика проблема з цією схемою – ЄС не зацікавлений, а без Європи на борту російським перевізникам буде непросто літати до Сполучених Штатів, пише Politico.

«По-перше, проти Росії діють санкції ЄС, які включають заборону на польоти російських авіакомпаній над повітряним простором ЄС», – сказав представник Європейської комісії на умовах анонімності.

Крім політичних рішень щодо санкцій, чиновник ЄС також вказав на «основні питання безпеки», пов’язані з можливим відновленням повітряного простору ЄС для російських літаків, оскільки «невідомо, чи належним чином обслуговувалися російські авіаоператори та служби повітряного руху протягом останніх трьох років, що ставить під серйозний сумнів льотну придатність російського флоту».

Після вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року російським авіакомпаніям заборонено здійснювати посадки та польоти над територією ЄС і США, а також скасовано доступ до запасних частин для літаків західних виробників, таких як Boeing або Airbus. Кремль у відповідь заблокував західним авіакомпаніям свій повітряний простір.

«Як наслідок, існує висока ймовірність того, що фальшиві деталі встановлюються в літаки, що працюють на російському внутрішньому ринку», — сказав Сандер Старревельд, директор консалтингової компанії SIG Aviation, попереджаючи про ризики для авіаційної безпеки. «Дозволяти цим літакам комерційно експлуатуватися в Європі це не тільки небезпечно, але і є ризиком ввезенням контрафактних деталей в ЄС».