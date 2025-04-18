Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
За крок від погодинного постачання. Водоканали на межі колапсу
За крок від погодинного постачання. Водоканали на межі колапсу
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
Кейс режисера Лінаса Зайкаускаса: закон vs репутація
Кейс режисера Лінаса Зайкаускаса: закон vs репутація
Учора росіяни пішли в штурм підрозділами на півдні України. Сили оборони втримали всі позиції
Учора росіяни пішли в штурм підрозділами на півдні України. Сили оборони втримали всі позиції
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
ГоловнаПолітика

Марко Рубіо провів телефонну розмову з російським колегою Лавровим

Марко Рубіо передав Лаврову те ж саме повідомлення, яке команда США передала українській делегації та європейським союзникам у Парижі.

Марко Рубіо провів телефонну розмову з російським колегою Лавровим
Державний секретар США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Марко Рубіо поспілкувався телефоном з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речницю Держдепартаменту США Теммі Брюс та російські медіа.

Як розповіла речниця Держдепартаменту, Марко Рубіо провів розмову з Лавровим, аби "передати... те ж саме повідомлення, яке команда США передала українській делегації та європейським союзникам у Парижі".

Support LB.ua

"Президент Трамп і Сполучені Штати хочуть, щоб ця війна закінчилася. Усі сторони вже отримали бачення США щодо можливого міцного і тривалого миру", — йдеться в заяві Держдепартаменту.

  • 17 квітня у Парижі відбулась зустріч президента Франції Еммануеля Макрона з державним секретарем США Марко Рубіо та спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом.
  • Французького лідера під час робочого обіду супроводжував міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро.
  • Зустріч відбулася через шість днів після переговорів Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним. На тлі цієї дипломатичної активності Макрон провів також телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
  • Спецпредставник президента США в Україні генерал Кіт Келлог назвав «дуже продуктивними» зустрічі в Єлисейському палаці, де обговорювали припинення війни в Україні.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies