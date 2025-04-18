Марко Рубіо провів телефонну розмову з російським колегою Лавровим

Держсекретар США Марко Рубіо поспілкувався телефоном з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речницю Держдепартаменту США Теммі Брюс та російські медіа.
Як розповіла речниця Держдепартаменту, Марко Рубіо провів розмову з Лавровим, аби "передати... те ж саме повідомлення, яке команда США передала українській делегації та європейським союзникам у Парижі".
"Президент Трамп і Сполучені Штати хочуть, щоб ця війна закінчилася. Усі сторони вже отримали бачення США щодо можливого міцного і тривалого миру", — йдеться в заяві Держдепартаменту.
- 17 квітня у Парижі відбулась зустріч президента Франції Еммануеля Макрона з державним секретарем США Марко Рубіо та спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом.
- Французького лідера під час робочого обіду супроводжував міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро.
- Зустріч відбулася через шість днів після переговорів Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним. На тлі цієї дипломатичної активності Макрон провів також телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
- Спецпредставник президента США в Україні генерал Кіт Келлог назвав «дуже продуктивними» зустрічі в Єлисейському палаці, де обговорювали припинення війни в Україні.