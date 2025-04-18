Марко Рубіо провів телефонну розмову з російським колегою Лавровим

Марко Рубіо передав Лаврову те ж саме повідомлення, яке команда США передала українській делегації та європейським союзникам у Парижі.

Держсекретар США Марко Рубіо поспілкувався телефоном з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речницю Держдепартаменту США Теммі Брюс та російські медіа.

Як розповіла речниця Держдепартаменту, Марко Рубіо провів розмову з Лавровим, аби "передати... те ж саме повідомлення, яке команда США передала українській делегації та європейським союзникам у Парижі".

"Президент Трамп і Сполучені Штати хочуть, щоб ця війна закінчилася. Усі сторони вже отримали бачення США щодо можливого міцного і тривалого миру", — йдеться в заяві Держдепартаменту.