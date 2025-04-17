Керівник АОЗ Жумаділов звільнив з посади заступника Артема Ситника – ексдиректора НАБУ

Директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов звільнив з посади свого заступника Артема Ситника. Про це в АОЗ повідомили у відповідь на запит Центру протидії корупції.

Згідно з відповіддю, Ситник був звільнений 10 квітня. Причина – скорочення штату.

"СИТНИК Артем Сергійович звільнений із посади 10.04.2025, у зв’язку зі скороченням чисельності та штату працівників п.1 ст.40 Кодексу законів про працю України (наказ від 14.03.2025р. No159-К)", – йдеться у відповіді.

Фото: УП Артем Ситник

Контекст

Ситник прийшов на посаду заступника голови АОЗ у червні 2024-го, коли агенцію очолювала Марина Безрукова. До цього він був заступником голови Нацагентства з питань запобігання корупції, а ще раніше – очолював Національне антикорбюро. Він був його першим директором.

Безрукова керувала АОЗ до січня 2025. Звільнення відбулося зі скандалом: наглядова рада агенції вирішила продовжити річний контракт Безрукової ще на рік, але міністр оборони Рустем Умєров це рішення не затвердив. Він сказав, що має право на це кадрове рішення, оскільки наглядова рада нібито виявилася неправомочною через брак одного члена, який юридично так і не пройшов затвердження на посаду. Умєров сказав, що АОЗ тепер очолюватиме Арсен Жумаділов, який до того керував іншим закупівельним органом – Державним оператором тилу. Міністр ще раніше хотів об'єднати АОЗ і ДОТ в одну організацію, але проти цього виступили міжнародні партнери.

Спочатку Жумаділов був тимчасовим керівником АОЗ, а з березня – повноцінним.