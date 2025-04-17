Для використання у Силах оборони допустили вітчизняну роботизовану платформу-амфібію

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони України дистанційно керовану самохідну броньовану платформу UNEX UGV українського виробництва.

Як зазначає оборонне відомство, самохідна платформа побудована на спеціальному шасі, яке забезпечує виняткову мобільність у найскладніших умовах. Платформа легко пересувається по воді, плавнях, болоту, трясовині, піску, складній поверхні та кризі.

Розподіл ваги між осями і широкі шини створюють тиск на поверхню менший, ніж нога піхотинця. Завдяки цьому платформа не активує міни, призначені для ураження автомобільної та броньованої техніки. Під час демонстрації бронеамфібія проїхала по керамічній тарілці і чашці з кавою, не пошкодивши їх.

Амфібія долає водні перешкоди, повалені дерева, великі каміння, рови. Безпілотна платформа UNEX UGV може виїжджати з води на кригу. Працює у складних погодних умовах за різних температур.

UNEX UGV стійка до систем радіоелектронної боротьби, має надійну систему радіоуправління, програмований автопілот, потужні акумулятори.

Може бути виготовлена у різких модифікаціях – з бойовим модулем, системою РЕБ, для виконання завдань з логістики, евакуації, розмінування тощо.

З початку широкомасштабного вторгнення оборонне відомство кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони майже 80 наземних роботизованих комплексів українського виробництва, з них півтора десятка – у 2025 році.

Сили оборони вже мають досвід проведення військових місій (відбиття штурмів) за допомогою наземних роботів і повітряних дронів.