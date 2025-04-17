За майже рік перевірок Міноборони поновили права понад 600 військових та їхніх родин

За майже рік перевірок Міноборони, із червня 2024 року, поновили права понад 600 військових та їхніх родин.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Центральне управління захисту прав військовослужбовців Міністерства оборони України з початку своєї роботи, тобто із червня 2024 року здійснило 23 перевірки – 10 планових та 13 позапланових. Перевірки проходили у військових частинах, ТЦК та СП, військових медичних та навчальних закладах.

За результатами позапланових перевірок поновлено права понад 600 військовослужбовців та членів їхніх родин. Загалом це управління забезпечило відновлення порушених прав понад 2 000 захисників та захисниць.

Під час перевірок найбільше проблем виявили під час:

нарахувань виплат військовослужбовцям і членам їхніх сімей

переведення на інше місце служби та звільнення з військової служби

направлення на лікування

роботи ВЛК.

У план перевірок включаються військові частини, обласні ТЦК та СП, госпіталі, заклади військової освіти, щодо яких надходить найбільша кількість звернень.

У разі масових, системних або резонансних порушень прав військовослужбовців призначаються позапланові перевірки. Їх ініціює міністр оборони або вони проводяться на підставі рапорту офіцера Центрального управління.

За результатами перевірки складається акт з чіткими пропозиціями щодо усунення порушень. Висновок перевірки є достатньою підставою для прийняття рішення про застосування дисциплінарних заходів проти осіб, відповідальних за порушення, згідно з Дисциплінарним статутом Збройних сил України.