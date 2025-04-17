Унаслідок дронової атаки РФ у Дніпрі загинули троє людей, зокрема дитина

30 людей отримали поранення, серед них є діти.

У ніч з 16 на 17 квітня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по Дніпрі. Внаслідок обстрілу загинули три людини, серед них – дівчина 2008 року народження. 30 людей отримали поранення, зокрема і п'ятеро дітей.

Про це повідомили у Нацполіції та в начальник ОВА Сергій Лисак.

Під наглядом лікарів у медзакладах залишаються 16 пацієнтів. Один – у важкому стані.

Раніше Лисак писав, що серед загиблих у Дніпрі є жінка старшого віку, а серед поранених – 9-місячна дівчинка, хлопці 6 та 11 років.

У місті понівечені з десяток багатоквартирних будинків та стільки ж – приватних.

Пошкоджені корпус навчального закладу, гуртожиток, гімназія. А ще – харчове підприємство, пошта, друкарня, адмінбудівля, магазини, майже півтора десятки авто.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російської атаки у Дніпрі

У помешканнях людей вибито вікна та знищено майно.

Також унаслідок російських атак постраждала і область. У Межиріцькій громаді Павлоградського району виникла пожежа. Її рятувальники загасили. Пошкоджені вантажівка та автомобільні бокси.

На Нікопольщині через ворожі удари потерпали райцентр, Марганецька та Мирівська громади. Агресор застосовував дрони-камікадзе та артилерію. Побиті приватна оселя, господарська споруда, гараж, автомийка, газогін.

Над Дніпропетровщиною оборонці неба знищили 10 безпілотників.