Унаслідок дронової атаки РФ у Дніпрі загинули троє людей, зокрема дитина

У ніч з 16 на 17 квітня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по Дніпрі. Внаслідок обстрілу загинули три людини, серед них – дівчина 2008 року народження. 30 людей отримали поранення, зокрема і п'ятеро дітей.
Про це повідомили у Нацполіції та в начальник ОВА Сергій Лисак.
Під наглядом лікарів у медзакладах залишаються 16 пацієнтів. Один – у важкому стані.
Раніше Лисак писав, що серед загиблих у Дніпрі є жінка старшого віку, а серед поранених – 9-місячна дівчинка, хлопці 6 та 11 років.
У місті понівечені з десяток багатоквартирних будинків та стільки ж – приватних.
Пошкоджені корпус навчального закладу, гуртожиток, гімназія. А ще – харчове підприємство, пошта, друкарня, адмінбудівля, магазини, майже півтора десятки авто.
У помешканнях людей вибито вікна та знищено майно.
Також унаслідок російських атак постраждала і область. У Межиріцькій громаді Павлоградського району виникла пожежа. Її рятувальники загасили. Пошкоджені вантажівка та автомобільні бокси.
На Нікопольщині через ворожі удари потерпали райцентр, Марганецька та Мирівська громади. Агресор застосовував дрони-камікадзе та артилерію. Побиті приватна оселя, господарська споруда, гараж, автомийка, газогін.
Над Дніпропетровщиною оборонці неба знищили 10 безпілотників.