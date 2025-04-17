Британія підтримає надання Україні німецьких ракет Taurus

У Лондоні давно виступали за цей крок.

Видання The Telegraph з посиланням на британських урядовців стверджує, що Сполучене Королівство підтримає майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерц у разі ухвалення рішення про надання Україні далекобійних ракет Taurus.

Чиновники підкреслили, що офіційний Лондон вже давно виступає за передачу Києву цього озброєння і готовий "посилювати Україну й надалі, щоб вона захищала свою суверенну територію".

Taurus за своїми технічними характеристиками переважає ракети Storm Shadow та Scalp, які України отримує від Британії та Франції відповідно. Канлцер Олаф Шольц свого часу пояснював небажання спрямовувати ці ракети українським захисникам побоюванням атаки на Москву.

Його наступник Фрідріх Мерц натомість підтримує передачу Taurus Україні, але лише за умови згоди союзників.