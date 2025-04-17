Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Венс назвав "абсурдним" твердження Зеленського про те, що адміністрація Трампа "на боці росіян"
Венс назвав "абсурдним" твердження Зеленського про те, що адміністрація Трампа "на боці росіян"
Пакет допомоги від Німеччини: ППО і артилерійські боєприпаси
Пакет допомоги від Німеччини: ППО і артилерійські боєприпаси
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
За закриття відділення — у сміттєвий бак: чим загрожує лікарням вплив вулиці
За закриття відділення — у сміттєвий бак: чим загрожує лікарням вплив вулиці
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
ГоловнаСуспільствоВійна

Британія підтримає надання Україні німецьких ракет Taurus

У Лондоні давно виступали за цей крок.

Британія підтримає надання Україні німецьких ракет Taurus
Далекобійна крилата ракета Taurus KEPD 350
Фото: MBDA Deutchland

Видання The Telegraph з посиланням на британських урядовців стверджує, що Сполучене Королівство підтримає майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерц у разі ухвалення рішення про надання Україні далекобійних ракет Taurus.

Чиновники підкреслили, що офіційний Лондон вже давно виступає за передачу Києву цього озброєння і готовий "посилювати Україну й надалі, щоб вона захищала свою суверенну територію".

Taurus за своїми технічними характеристиками переважає ракети Storm Shadow та Scalp, які України отримує від Британії та Франції відповідно. Канлцер Олаф Шольц свого часу пояснював небажання спрямовувати ці ракети українським захисникам побоюванням атаки на Москву.

Його наступник Фрідріх Мерц натомість підтримує передачу Taurus Україні, але лише за умови згоди союзників.

﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies