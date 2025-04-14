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Мерц підтримав постачання Києву ракет TAURUS ‒ за умови згоди партнерів

Постачання мають пройти погодження і, якщо це буде зроблено, “Німеччина має взяти участь у них”, наголосив майбутній новий глава уряду ФРН.

Мерц підтримав постачання Києву ракет TAURUS ‒ за умови згоди партнерів
Фото: EPA/UPG

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав постачання Києву ракет TAURUS, якщо буде згода партнерів, пише DW.

За його словами, він “завжди говорив”, що погодився б на постачання TAURUS Україні, але лише за умови узгодженням цього з європейськими партнерами.

“Я завжди говорив, що зробив би це, але тільки за узгодженням з європейськими партнерами”, ‒ заявив він, реагуючи на відповідне питання у програмі Caren Miosga на телеканалі ARD вчора ввечері.

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Мерц зазначив, що окремі країни, зокрема європейські, вже постачають Києву крилаті ракети: “Британці роблять це, французи роблять це, американці роблять це у будь-якому випадку”. Постачання мають пройти погодження і, якщо це буде зроблено, “Німеччина має взяти участь у них”, наголосив ймовірний новий глава уряду ФРН.

З погляду Мерца, українській армії "треба вийти з оборони, адже вона лише реагує". Протягом трьох років ЗСУ “в змозі лише реагувати”, “а їм час отримати можливість визначати частину того, що відбувається”, заявив консервативний політик. Можливою сферою застосування ракет він назвав знищення найважливіших сухопутних з'єднань між Росією та анексованим нею українським півостровом Крим, що важливі для логістики ЗС РФ.

  • Президент України Володимир Зеленський 1 квітня на пресконференції з виконувачою обов'язки міністра закордонних справ ФРН Анналеною Бербок висловив сподівання, що Берлін поставить Києву німецькі далекобійні крилаті ракети TAURUS після того, як канцлером Німеччини, ймовірно, стане Фрідріх Мерц.
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