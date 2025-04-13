У Судані сотні людей загинули унаслідок нападів на табори біженців

У Судані воєнізовані формування RSF здійснили серію нападів на табори для біженців поблизу міста Ель-Фашер. Імовірно, вбиті понад 200 мирних жителів.

Як пише The Guardian, щонайменше 56 цивільних убиті протягом двох днів нападів на місто Ум-Кададу. Серед загиблих є весь медичний персонал Relief International, – оргназізації, яка керувала єдиною клінікою, що залишилася в таборі Замзам. За даними Relief International, загинули 9 медиків.

В ООН заявили, що загинули понад 100 осіб, у тому числі понад 20 дітей. Армія Судану заявила, що лише в Ель-Фаширі було вбито понад 70 осіб. Точну кількість загиблих неможливо перевірити через те, що RSF відключили інтернет.

За даними ООН, убивства тривають у двох великих таборах для переміщених осіб. Повідомляється, що сили RSF спалювали будівлі по всьому Замзаму в неділю, стверджуючи, що вони шукають бійців суданського уряду, які там начебто ховаються.

Напади на Ум-Кададу відбулися наступного дня після того, заяви RSF про те, що вони захопили місто. Імовірно, жертви стали "мішенями" через їх етнічну приналежність.

Постійний представник ООН і координатор гуманітарних питань у Судані Клементіна Нквета-Саламі заявила, що вона "приголомшена і серйозно стривожена повідомленнями, які надходять із таборів для переміщених осіб Замзам і Абу Шук, а також з міста Ель-Фашер у Північному Дарфурі". У таборах знаходяться близько 700 000 цивільних осіб, які були переміщені внаслідок туди насильства та голоду.

Унаслідок атаки згоріли "численні споруди та значні території" табору Замзам у центрі, південній та південно-східній частинах.

11 квітня RSF здійснили скоординовані наземні та повітряні атаки на табори та Ель-Фашер з різних напрямків, що спровокувало інтенсивні зіткнення та призвело до катастрофічних наслідків для мирного населення.