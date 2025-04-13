У Сеулі судитимуть експрезидента Південної Кореї

14 квітня у Сеулі розпочнеться судовий процес над експрезидентом Південної Кореї Юн Сок Йолем, якого звинувачують у підбурюванні до заколоту.
Про це пише Yonhap.
Центральний районний суд Сеула розпочне слухання за звинуваченням у підбурюванні до заколоту, пов'язаному з запровадженням воєнного стану. Як обвинувачений, Юн зобов'язаний бути присутнім на суді.
Якщо Юна визнають винним, йому може загрожувати довічне ув'язнення.
Під будівлею суду вживатимуть посилених заходів безпеки через можливі масові мітинги. Самого Юна до будівлі суду доставлятимуть через підземний паркінг.
Засобам масової інформації заборонено здійснювати у суді фото- і відеозйомки до початку судового процесу.
- Юн Сок Йоль є підозрюваним у справі про заколот – злочині, що карається в Південній Кореї смертною карою. Сам він відкидав кримінальне обвинувачення і казав, що воєнний стан впровадив для “підвищення обізнаності громадськості про небезпеку з боку контрольованої лібералами Національної асамблеї, яка перешкоджає його порядку денному та проводить імпічмент вищих посадових осіб”.
- Під час розгляду справи проти політика суд його арештовував, але згодом скасував це рішення і відпустив його на волю. Арешт відбувся лише з другої спроби. Під час першої, 3 січня, відбулося багатогодинне протистояння поліції та охорони президента в його резиденції. Згодом правоохоронці провели другу спробу. Вони годинами пробиралися до президента крізь натовп прихильних до нього депутатів та громадян, які вирішили його підтримати. Зрештою відсторонений президент сказав, що піде на допит.
- Зараз в.о. президента є прем'єр-міністр країни Хан Док Су. Він за період виконання обов'язків президента теж встиг пережити імпічмент, оголошений йому за відмову призначити трьох суддів Конституційного суду. Але згодом рішення про імпічмент скасували.