Верховний суд Ізраїлю встановив дедлайн для вирішення питання про звільнення керівника розвідки Shin Bet

У березні уряд одноголосно схвалив пропозицію про звільнення керівника Shin Bet, посилаючись на “відсутність довіри” та вимагаючи, щоб Ронен Бар залишив свій пост до 10 квітня.

Верховний суд Ізраїлю дав уряду і генеральній прокуратурі крайній термін, щоб розібратися зі суперечливим рішенням міністрів про звільнення голови агентства внутрішньої безпеки Shin Bet Ронена Бара, яке вело розслідування "Qatargate", повідомляє France24.

Після багатогодинного слухання, яке ненадовго перервали протести прихильників і критиків уряду, голова Верховного суду Іцхак Аміт наказав обом сторонам знайти компроміс.

“Оскільки ми побачили тут деякі іскри готовності... ми даємо вам час після Пасхи (після 19 квітня), щоб спробувати досягнути якогось “творчого рішення”, яке буде узгоджено обома сторонами”, ‒ сказав Аміт.

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу оголосив у березні, що його уряд одноголосно схвалив пропозицію про звільнення керівника Shin Bet, посилаючись на “відсутність довіри” та вимагаючи, щоб Бар залишив свій пост до 10 квітня.

У своєму рішенні Верховний суд зазначив, що Бар “продовжуватиме виконувати свої обов’язки до наступного рішення”, додавши, що “ніщо не перешкоджає співбесіді з кандидатами на посаду без оголошення про зустріч”.

Нетаньягу сказав, що рішення суду “відтермінувати закінчення терміну повноважень керівника Shin Bet на 10 днів викликає здивування”.

Слухання у вівторок відбулося після петицій, поданих опозиційними партіями та некомерційними групами, які оскаржують законність рішення уряду, яке Верховний суд вже заморозив до винесення рішення. Адвокат Сіон Амір, який представляє уряд, назвав петиції “суто політичними”.

Бар виступив проти рішення уряду звільнити його, відкинувши аргументи Нетаньягу як “загальні, необґрунтовані звинувачення”, мотивовані “особистим інтересом”. За його словами, це рішення мало на меті “запобігти розслідуванню подій, що передували 7 жовтня, та інших серйозних питань”, які розглядає Shin Bet, маючи на увазі напад ХАМАСу на Ізраїль у 2023 році.

Генеральний прокурор Галі Бахарав-Міара також попередив, що усунення Бара було “заплямоване особистим конфліктом інтересів з боку прем'єр-міністра через кримінальні розслідування, пов'язані з його соратниками”. Бахарав-Міара мав на увазі справу, яку ізраїльські ЗМІ охрестили "Qatargate". У ній брали участь близькі радники Нетаньягу, які перебували під слідством за підозрою в отриманні грошей від емірату Перської затоки, де тривалий час функціонував політичний офіс теругропування ХАМАС.