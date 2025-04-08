Ізраїль обіцяє скоротити торговий дефіцит, прагнучи скасувати мита США

Однак президент Дональд Трамп ухилився від скасування тарифів під час зустрічі з ізраїльським прем'єром Нетаньягу у Білому домі.

Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу і президента США Дональд Трамп у Білому домі, 7 квітня 2025 року

Ізраїль скоротить торговельний дефіцит із Сполученими Штатами, заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вчора у Білому домі, пише Politico.

Але цього було недостатньо, щоб негайно отримати відстрочку від різких мит, які президент Дональд Трамп оголосив минулого тижня.

Сидячи поруч із Трампом в Овальному кабінеті, Нетаньягу сказав, що його уряд має намір усунути дефіцит “дуже швидко”. “Ми вважаємо, що це правильно. І ми також збираємося усунути торговельні бар'єри”, ‒ сказав ізраїльський прем’єр.

Трамп відповів: “Дякую, це дуже приємно”. Але він не дав жодних ознак того, що США готові відмовитися від підвищення мит навіть щодо таких близьких союзників, як Ізраїль.

Коли Трампа запитали, чи знизить він нову 17% тарифну ставку для Ізраїлю, яка стане чинною завтра вранці, Трамп відповів, що “можливо, ні”, додавши, що США вже надають Ізраїлю мільярди доларів допомоги на оборону та інші цілі.

Трамп також сказав, що Білий дім “не розглядає” призупинення нових тарифів, у ширшому сенсі, щоб дати можливість для переговорів.

Нетаньягу став першим іноземним лідером, який зустрівся з Трампом після того, як він оголосив про “взаємні тарифи” минулого тижня.

Ізраїль є одним із більше ніж 60 торгових партнерів, які стикаються з посиленими митами на імпорт за системою взаємних тарифів, яку адміністрація Трампа визначила на основі активного сальдо торгівлі інших країн із США.

Представники адміністрації заявили, що 50 країн почали переговори щодо нових тарифів після їх оголошення. Вчора Трамп розмовляв з прем'єр-міністром Японії Сігеру Ішібою. Пізніше міністр фінансів Скотт Бессент опублікував на X, що президент попросив розпочати торговельні переговори з Японією, яка стикається з 24% тарифом згідно з новою системою. Трамп заявив в Овальному кабінеті, що він зосереджений на відкритті японського ринку для американських автомобілів і сільського господарства.