Трамп анонсував прямі переговори з Іраном на тему ядерної угоди

У суботу США та Іран проведуть прямі переговори на тему можливої ядерної угоди, повідомив президент Дональд Трамп. Водночас іранський міністр закордонних справ сказав, що перемовини будуть "непрямими", і можуть бути "як можливістю, так і тестом", передає BBC.
Дональд Трамп стверджує, що перемовини будуть на дуже високому рівні, і якщо угоди не вдасться досягнути, то це буде "дуже поганий день для Ірану". У коментарях для преси після зустрічі з ізраїльським прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу Трамп сказав, що було б "чудово", якби в суботу з іранцями вдалося домовитися.
"У нас буде дуже велика зустріч у суботу, і ми матимемо справу з ними напряму. І, можливо, угода буде досягнута, що було б чудово", – сказав Трамп.
Також він сказав, що Іран буде у "великій небезпеці", якщо переговори не будуть успішними. Хто братиме участь у перемовинах, а також інші деталі, він не додав.
У іранському МЗС сказали, що перемовини відбудуться в Омані.
Раніше американський президент говорив про перспективу військових дій проти іранців після того, як їхній верховний лідер Аятола Алі Хаменаї публічно відкинув пропозицію провести прямі перемовини.
- Попередня угода, укладена Іраном у 2015 році з низкою інших країн, зокрема США, закінчилася тим, що в 2018 році під час першої президентської каденції Дональд Трамп із неї вийшов. Згідно з домовленостями, Іран мав право збагачувати уран менш ніж до 4 % (для зброї треба 90 %), а також забезпечувати доступ міжнародних наглядачів до своїх ядерних потужностей. Після повідомлень про численні порушення з боку Ірану Трамп вирішив вийти з угоди. Сам Іран оголосив про вихід у 2020 році.
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За даними медіа, в березні Трамп дав місяці на розробку нової ядерної угоди з Іраном.