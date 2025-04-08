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Трамп анонсував прямі переговори з Іраном на тему ядерної угоди

Раніше Тегеран наполягав, що прямий переговорів не буде, і що між ним і Вашингтоном потрібен посередник. Іранське МЗС каже, що суботні переговори прямими не будуть. 

Трамп анонсував прямі переговори з Іраном на тему ядерної угоди
трапм Президент США Дональд Трамп оголошує про підписує указ про мита на імпорт у Вашингтоні, 2 квітня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

У суботу США та Іран проведуть прямі переговори на тему можливої ядерної угоди, повідомив президент Дональд Трамп. Водночас іранський міністр закордонних справ сказав, що перемовини будуть "непрямими", і можуть бути "як можливістю, так і тестом", передає BBC.

Дональд Трамп стверджує, що перемовини будуть на дуже високому рівні, і якщо угоди не вдасться досягнути, то це буде "дуже поганий день для Ірану". У коментарях для преси після зустрічі з ізраїльським прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу Трамп сказав, що було б "чудово", якби в суботу з іранцями вдалося домовитися.

"У нас буде дуже велика зустріч у суботу, і ми матимемо справу з ними напряму. І, можливо, угода буде досягнута, що було б чудово", – сказав Трамп. 

Також він сказав, що Іран буде у "великій небезпеці", якщо переговори не будуть успішними. Хто братиме участь у перемовинах, а також інші деталі, він не додав. 

У іранському МЗС сказали, що перемовини відбудуться в Омані.

Раніше американський президент говорив про перспективу військових дій проти іранців після того, як їхній верховний лідер Аятола Алі Хаменаї публічно відкинув пропозицію провести прямі перемовини. 

  • Попередня угода, укладена Іраном у 2015 році з низкою інших країн, зокрема США, закінчилася тим, що в 2018 році під час першої президентської каденції Дональд Трамп із неї вийшов. Згідно з домовленостями, Іран мав право збагачувати уран менш ніж до 4 % (для зброї треба 90 %), а також забезпечувати доступ міжнародних наглядачів до своїх ядерних потужностей. Після повідомлень про численні порушення з боку Ірану Трамп вирішив вийти з угоди. Сам Іран оголосив про вихід у 2020 році. 

  • За даними медіа, в березні Трамп дав місяці на розробку нової ядерної угоди з Іраном. 

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