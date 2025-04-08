Reuters: військового представника США у Військовому комітеті НАТО звільнили

За даними джерел Reuters, союзники були повідомлені про те, що Чатфілд була звільнена.

Віце-адмірал ВМС США Шошана Чатфілд, військовий представник США у Військовому комітеті НАТО, звільнена.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Хоча цю інформацію у Пентагоні не підтвердили, джерела видання повідомили, що союзники були повідомлені про звільнення Чатфілд.

Зазначається, що Шошана Чатфілд є однією з небагатьох жінок-офіцерів ВМС з трьома зірками та була першою жінкою, яка очолила Військово-морський коледж, і працювала на цій посаді до 2023 року.

Наразі залишається незрозумілим, чи була вказана якась офіційна причина для звільнення Чатфілд, чи це було пов’язано з політикою США щодо НАТО.

Водночас одне з джерел повідомило, що звільнення могло бути пов’язане із придушенням Пентагоном ініціатив щодо різноманітності, справедливості та інклюзії.