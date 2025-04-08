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Reuters: військового представника США у Військовому комітеті НАТО звільнили

За даними джерел Reuters, союзники були повідомлені про те, що Чатфілд була звільнена.

Reuters: військового представника США у Військовому комітеті НАТО звільнили
Віце-адмірал ВМС США Шошана Чатфілд
Фото: ВМС США

Віце-адмірал ВМС США Шошана Чатфілд, військовий представник США у Військовому комітеті НАТО, звільнена.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Хоча цю інформацію у Пентагоні не підтвердили, джерела видання повідомили, що союзники були повідомлені про звільнення Чатфілд.

Зазначається, що Шошана Чатфілд є однією з небагатьох жінок-офіцерів ВМС з трьома зірками та була першою жінкою, яка очолила Військово-морський коледж, і працювала на цій посаді до 2023 року.

Наразі залишається незрозумілим, чи була вказана якась офіційна причина для звільнення Чатфілд, чи це було пов’язано з політикою США щодо НАТО.

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Водночас одне з джерел повідомило, що звільнення могло бути пов’язане із придушенням Пентагоном ініціатив щодо різноманітності, справедливості та інклюзії.

  • У четвер, 3 квітня, генерала Тімоті Хо, директора Агентства національної безпеки, потужної служби з прослуховування та кібершпигунства, було звільнено. Він був звільнений разом зі своєю цивільною заступницею Венді Ноубл. 
  • 22 січня Дональд Трамп і Піт Гегсет звільнили ключових командувачів американської армії - голову Об’єднаного комітету начальників штабів Пентагону Брауна та очільницю військово-морських сил Лізу Франкетті.
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