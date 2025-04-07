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​Україна ініціює засідання Радбезу ООН через удар Росії по Кривому Рогу

Голова МЗС закликав Захід "як до різкого засудження, так і до рішучих дій".

​Україна ініціює засідання Радбезу ООН через удар Росії по Кривому Рогу
Фото: МЗС

Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН і позачергове засідання Постійної ради ОБСЄ через балістичний удар Росії по Кривому Рогу.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі X.

"Балістичний удар Росії по Кривому Рогу минулого тижня забрав життя дев’ятьох дітей, що є найбільшою кількістю загиблих українських дітей під час однієї атаки з 2022 року. Росія націлилася на дитячі майданчики у звичайному житловому масиві. З касетною боєголовкою для максимального збільшення втрат", - написав Сибіга. 

Він повідомив, що Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН і позачергове засідання Постійної ради ОБСЄ, щоб вивести російські злочини на перший план.

Обидві зустрічі будуть скликані завтра та допоможуть просувати мирні зусилля та підзвітність.

"Рішуча міжнародна відповідь на російські звірства є критично важливою. Такий терор ніколи не повинен нормалізуватися. Ми закликаємо як до різкого засудження, так і до рішучих дій. Росія повинна припинити терор проти українських дітей і мирного населення, відповісти на пропозицію США про повне припинення вогню, яку прийняла Україна, і припинити війну", - наголосив Сибіга.

  • Як повідомлялося, внаслідок російського удару по Кривому Рогу постраждали 74 людини. 20 людей загинуло, серед них - 9 дітей.
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