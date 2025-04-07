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Литва супроводжуватиме російські транзитні потяги спеціальним гелікоптером

Цей вертоліт буде використовуватися для посилення контролю за поїздами, що прямують до Калінінградської області та з неї.

Литва супроводжуватиме російські транзитні потяги спеціальним гелікоптером
Гелікоптер литовських прикордонників
Фото: LRT

Литовські прикордонники представили новий гелікоптер, призначений для супроводу російських поїздів до та з Калінінградської області.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратовичюс, повідомляє LRT.

Вертоліт призначений для поїздів Спеціальної транзитної схеми та швидкого реагування на потенційні інциденти. За словами Кондратовичюса, зміни ситуації з безпекою у регіоні призвели до появи нових загроз та викликів.

"Цей вертоліт буде використовуватися для посилення контролю за поїздами, що прямують до Калінінградської області та з неї. Прикордонники не втрачають пильності та надійно охороняють державний кордон, тому одним з наших пріоритетів на цей момент є максимальна турбота про матеріальне забезпечення прикордонної служби та офіцерів, а також необхідні засоби", – зазначив міністр.

Раніше Європейська комісія виділила 25 млн євро на забезпечення безпеки Спеціальної транзитної схеми. Вартість вертольота – 11 млн євро, також було куплено ще два вертольоти H145 зі спецобладнанням, які спеціально контролюватимуть поїзди з Росії.

  • У жовтні минулого року на КПП на залізничній станції Кяна прибув транзитний пасажирський поїзд Москва – Калінінград, на якому була намальована російська нацистська символіка. Начальнику поїзда та його підлеглим довелося змивати написи, бо прикордонники відмовлялися пропускати вагони через кордон. Лише після очищення вагонів потягу дозволили продовжити маршрут.
  • Раніше на КПП "Кібартай" не пропустили в Литву потяг із російською військовою символікою на вагонах. Прикордонники розпорядилися відчепити п'ять вагонів і повернути їх у Калінінградську область РФ.
  • Також литовські митники знаходили в російських потягах військові вантажі, призначені для армії РФ.
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