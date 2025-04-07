Литва супроводжуватиме російські транзитні потяги спеціальним гелікоптером

Цей вертоліт буде використовуватися для посилення контролю за поїздами, що прямують до Калінінградської області та з неї.

Литовські прикордонники представили новий гелікоптер, призначений для супроводу російських поїздів до та з Калінінградської області.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратовичюс, повідомляє LRT.

Вертоліт призначений для поїздів Спеціальної транзитної схеми та швидкого реагування на потенційні інциденти. За словами Кондратовичюса, зміни ситуації з безпекою у регіоні призвели до появи нових загроз та викликів.

"Цей вертоліт буде використовуватися для посилення контролю за поїздами, що прямують до Калінінградської області та з неї. Прикордонники не втрачають пильності та надійно охороняють державний кордон, тому одним з наших пріоритетів на цей момент є максимальна турбота про матеріальне забезпечення прикордонної служби та офіцерів, а також необхідні засоби", – зазначив міністр.

Раніше Європейська комісія виділила 25 млн євро на забезпечення безпеки Спеціальної транзитної схеми. Вартість вертольота – 11 млн євро, також було куплено ще два вертольоти H145 зі спецобладнанням, які спеціально контролюватимуть поїзди з Росії.