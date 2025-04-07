Марафон, започаткований у 1981 році, проходив щороку у квітні на честь народження лідера-засновника Кім Ір Сена.

29-й міжнародний марафон Mangyongdae Prize у Пхеньяні, 2018 рік

Північна Корея вперше за шість років провела Міжнародний марафон у Пхеньяні, у якому взяли участь близько 200 іноземних бігунів, пише BBC.

Марафон, започаткований у 1981 році, проходив щороку у квітні на честь народження лідера-засновника Кім Ір Сена.

Перед недільним марафоном забіг востаннє проходив у 2019 році, у ньому взяли участь 950 іноземців. Північна Корея “закрилася” наступного року, коли почалася пандемія Covid-19.

Відтоді Пхеньян дозволив торік допуск у свою столицю російським туристам.

Бігунам доводилося в’їжджати в країну в складі організованої туристичної групи, як це було до пандемії.

Koryo Tours, пекінське туристичне агентство, яке вказано як “ексклюзивний партнер” на вебсайті заходу, пропонує шестиденні марафонські тури за 2195 євро, включно з рейсами до та з Пекіна.

“Пхеньянський марафон ‒ надзвичайно унікальний досвід, оскільки він дає можливість поспілкуватися з місцевими жителями”, ‒ написало агентство на своєму сайті.

Маршрут недільного марафону проходив повз визначні пам’ятки по всьому місту, зокрема стадіон імені Кім Ір Сена, Тріумфальну арку, побудовану на честь ролі Кім Ір Сена в опорі японському правлінню, і вулицю вчених "Міре", яка вважається житловим районом для вчених та інженерів.

На фотографіях в Інтернеті видно стадіон, де бігуни починають і закінчують свій забіг, заповнений глядачами, багато з яких аплодують і розмахують паперовими прапорцями золотого кольору.

У відкритому доступі інформація про результати змагань відсутня.

Північна Корея лише в середині 2023 року оголосила про зняття обмежень щодо Covid-19. У лютому країна дозволила деяким західним туристам відвідати віддалене східне місто Расон, але через кілька тижнів призупинила ці тури.