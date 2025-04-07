Нова Зеландія планує збільшити витрати на оборону майже вдвічі

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Луксон заявив в понеділок, що його країна збільшить витрати на оборону на 9 мільярдів новозеландських доларів (5 мільярдів доларів) протягом наступних чотирьох років.
Як пише Reuters, ця держава має на меті майже подвоїти витрати на оборону до 2% як частки ВВП у наступні вісім років.
За словами Луксона, процвітання не може бути без безпеки, і оборона є одним з життєво важливих компонентів цієї картини.
План оборонних можливостей передбачає нове фінансування у розмірі 9 мільярдів новозеландських доларів протягом наступних чотирьох років для посилення оборонних можливостей. Це доповнює базові витрати, які планують оприлюднити у травні.
План передбачає, що протягом наступних чотирьох років сили оборони інвестуватимуть у такі проєкти, як посилення ударних можливостей, придбання безпілотної авіаційної системи, заміна гелікоптерів і продовження терміну служби фрегатів.
Він також планує замінити флот Boeing 757 після деяких поломок.
- Також планує збільшувати оборонний бюджет Греція. Там йдеться про 25 мільярдів євро на оборону протягом наступних 12 років.
- Хоча Євросоюз погодив "рішуче підвищення" обороноздатності упродовж 5 років, за даними ЗМІ, країни ЄС зможуть витратити лише близько 500 мільярдів євро на оборону в найближчі роки.