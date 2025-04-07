Нова Зеландія планує збільшити витрати на оборону майже вдвічі

Йдеться про збільшення витрат на 5 мільярдів доларів упродовж 4 років.

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Луксон заявив в понеділок, що його країна збільшить витрати на оборону на 9 мільярдів новозеландських доларів (5 мільярдів доларів) протягом наступних чотирьох років.

Як пише Reuters, ця держава має на меті майже подвоїти витрати на оборону до 2% як частки ВВП у наступні вісім років.

За словами Луксона, процвітання не може бути без безпеки, і оборона є одним з життєво важливих компонентів цієї картини.

План оборонних можливостей передбачає нове фінансування у розмірі 9 мільярдів новозеландських доларів протягом наступних чотирьох років для посилення оборонних можливостей. Це доповнює базові витрати, які планують оприлюднити у травні.

План передбачає, що протягом наступних чотирьох років сили оборони інвестуватимуть у такі проєкти, як посилення ударних можливостей, придбання безпілотної авіаційної системи, заміна гелікоптерів і продовження терміну служби фрегатів.

Він також планує замінити флот Boeing 757 після деяких поломок.