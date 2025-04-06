​Якби країни НАТО залишили витрати на рівні 2% ВВП, то не змогли би себе захистити, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що якби країни-члени НАТО залишили норму витрат на оборону на рівні 2% ВВП, то Альянс не зміг би захистити себе за 3-5 років.
Про це він розповів інтерв’ю телеканалу CBS News, передає Укрінформ.
"Якби ми дотримувалися старих 2% (від ВВП витрат на оборону, - ред.), то не змогли б захиститися через три-п’ять років", - сказав Рютте.
За його словами, це "дуже приголомшливо" бачити ту кількість мільярдів, які виділяються європейськими країнами НАТО на оборону за останні кілька місяців.
"Потрібно продовжувати робити це", - додав Рютте.
- На початку року видання The Telegraph писало, що більшість із 31 члена НАТО цього року витратять на оборону щонайменше 2% свого ВВП, тоді як у 2014 році таких держав-членів було лише три.
- 23 січня президент США Дональд Трамп неодноразово попросив усі країни-члени НАТО збільшити оборонні витрати до 5% від свого ВВП. До інавгурації Трамп також заявляв, що країни Альянсу повинні витрачати на оборону 5% ВВП, підвищивши свої вимоги до європейських союзників більш ніж удвічі порівняно з нинішньою цільовою метою. Належне фінансування оборони - ключова умова Трампа для того, щоб США залишалися частиною НАТО. Штати витрачають на оборону близько 3,4% ВВП.
- Польща ухвалила рекордні за усю історію країни видатки на сферу оборони: 4,7% ВВП, що відчутно більше передбачених договорами НАТО 2%.
- Також повідомлялося, що країни Європи планують створити оборонний фонд на 500 млрд євро. До ініціативи хочуть залучити як країни-учасниці ЄС, так і країни поза союзом. Зараз європейські члени НАТО обговорюють збільшення витрат на оборону до 3% ВВП.
- В Україні у 2025 році на оборону буде спрямовано 26,3% ВВП країни або 2,23 трлн грн.