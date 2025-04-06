​Якби країни НАТО залишили витрати на рівні 2% ВВП, то не змогли би себе захистити, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що якби країни-члени НАТО залишили норму витрат на оборону на рівні 2% ВВП, то Альянс не зміг би захистити себе за 3-5 років.

Про це він розповів інтерв’ю телеканалу CBS News, передає Укрінформ.

"Якби ми дотримувалися старих 2% (від ВВП витрат на оборону, - ред.), то не змогли б захиститися через три-п’ять років", - сказав Рютте.

За його словами, це "дуже приголомшливо" бачити ту кількість мільярдів, які виділяються європейськими країнами НАТО на оборону за останні кілька місяців.

"Потрібно продовжувати робити це", - додав Рютте.