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​Казахстан і сім країн ОПЕК+ скоригують графік повернення обсягів видобутку нафти

У Міненерго наголосили, що дотримуватимуться домовленостей і "продовжить конструктивну взаємодію з партнерами по альянсу".

​Казахстан і сім країн ОПЕК+ скоригують графік повернення обсягів видобутку нафти
Фото: EPA/UPG

Вісім країн ОПЕК+, зокрема Казахстан, провели спільну оцінку ринкової ситуації і ухвалили рішення про коригування раніше узгодженого графіка поступового повернення обсягів нафти на ринок.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики Казахстану.

"Казахстан підтвердив прихильність ОПЕК+ на 59-му засіданні JMMC. Під час засідання було розглянуто дані про виконання країнами-учасниками зобов'язань за угодою ОПЕК+ за січень-лютий 2025 року, відзначено загальний рівень виконання для країн ОПЕК+, також обговорено поточні тенденції на світовому нафтовому ринку", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що комітет високо оцінив додаткові добровільні скорочення 8 країн з метою підтримання стабільності ринку і наголосив на критичній важливості досягнення повного дотримання зобов'язань і компенсації.

"Казахстан також взяв участь у зустрічі 3 квітня, в рамках якої вісім країн, що реалізують додаткові добровільні скорочення, в тому числі Казахстан, провели спільну оцінку ринкової ситуації. За підсумками зустрічі 3 квітня було ухвалено рішення про коригування раніше узгодженого графіка поступового повернення обсягів на ринок, з урахуванням кон'юнктури, що склалася, і в інтересах стабільності", - ідеться в повідомленні.

У Міненерго наголошують, що Казахстан продовжує дотримуватися домовленостей у рамках ОПЕК+ і "продовжить конструктивну взаємодію з партнерами по альянсу, керуючись як міжнародними зобов'язаннями, так і національними інтересами".

Казахстан на засіданні представляв міністр енергетики Єрлан Аккенженов.

ОПЕК+ - це домовленість, яка охоплює не тільки країни-члени картелю, але й низку інших: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзію, Оман, Південний Судан, Росію та Судан.

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