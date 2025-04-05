Кличко — голова. Перезапущена Київрада додала повноважень меру і замітає сліди власних земельних оборудок
Кличко — голова. Перезапущена Київрада додала повноважень меру і замітає сліди власних земельних оборудок
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинув місцевий посадовець, його дружина постраждала (оновлено)
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинув місцевий посадовець, його дружина постраждала (оновлено)
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
У чому сенс дій Сил оборони на Бєлгородщині?
У чому сенс дій Сил оборони на Бєлгородщині?
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Кількість постраждалих зросла (оновлення)
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Кількість постраждалих зросла (оновлення)
У Києві двох працівників Ощадбанку запідозрили в знятті з рахунку померлого клієнта майже 65 тисяч доларів
У Києві двох працівників Ощадбанку запідозрили в знятті з рахунку померлого клієнта майже 65 тисяч доларів
ГоловнаСвіт

У Німеччині вперше в історії опитувань ультраправі зрівнялися з консерваторами

Обидві партії набрали по 24%.

У Німеччині вперше в історії опитувань ультраправі зрівнялися з консерваторами
Аліса Вайдель, екскандидат на посаду канцлера від АдН у 2025 році
Фото: EPA/UPG

Підтримка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") практично зрівнялася з підтримкою консервативного блоку ХДС/ХСС, що сталось уперше за історію опитувань у Німеччині. 

Це показали результати опитування інституту дослідження громадської думки INSA на замовлення газети Bild am Sonntag, передає "Європейська правда".

У новому опитуванні рейтинг "АдН" і німецьких консерваторів зрівнявся і становить 24%. Ультраправі за тиждень наростили підтримку на один відсотковий пункт, а ХДС/ХСС, навпаки, втратили два пункти.

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) зуміла зберегти 16% підтримки – стільки ж, скільки отримала на дострокових виборах до Бундестагу в лютому.

Партія зелених і Ліва партія в опитуванні INSA мають по 11% підтримки, решта політсил – включно з Вільною демократичною партією та Альянсом Сари Вагенкнехт – не долають 5-відсоткового бар'єра.

Керівництво "АдН" уже привітало найкращий в історії партії результат опитувань.

"Народ не хоче ще одного лівого уряду, в якому ХДС/ХСС дозволяють СДПН та "Зеленим" диктувати політику. Настав час для справжнього громадянського політичного повороту!" – написала у соцмережі Х співлідерка партії Аліса Вайдель.

Рейтинг "Альтернативи для Німеччини" стабільно зростав в останні тижні на тлі коаліційних переговорів між консерваторами і соціал-демократами, які мають сформувати новий уряд.

А лідер ХДС Фрідріх Мерц, який має очолити майбутній коаліційний уряд, уже зіштовхнувся з негативним рейтингом: понад дві третини німців вважають, що він буде поганим канцлером.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies