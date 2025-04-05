У Німеччині вперше в історії опитувань ультраправі зрівнялися з консерваторами

Аліса Вайдель, екскандидат на посаду канцлера від АдН у 2025 році

Підтримка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") практично зрівнялася з підтримкою консервативного блоку ХДС/ХСС, що сталось уперше за історію опитувань у Німеччині.

Це показали результати опитування інституту дослідження громадської думки INSA на замовлення газети Bild am Sonntag, передає "Європейська правда".

У новому опитуванні рейтинг "АдН" і німецьких консерваторів зрівнявся і становить 24%. Ультраправі за тиждень наростили підтримку на один відсотковий пункт, а ХДС/ХСС, навпаки, втратили два пункти.

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) зуміла зберегти 16% підтримки – стільки ж, скільки отримала на дострокових виборах до Бундестагу в лютому.

Партія зелених і Ліва партія в опитуванні INSA мають по 11% підтримки, решта політсил – включно з Вільною демократичною партією та Альянсом Сари Вагенкнехт – не долають 5-відсоткового бар'єра.

Керівництво "АдН" уже привітало найкращий в історії партії результат опитувань.

"Народ не хоче ще одного лівого уряду, в якому ХДС/ХСС дозволяють СДПН та "Зеленим" диктувати політику. Настав час для справжнього громадянського політичного повороту!" – написала у соцмережі Х співлідерка партії Аліса Вайдель.

Рейтинг "Альтернативи для Німеччини" стабільно зростав в останні тижні на тлі коаліційних переговорів між консерваторами і соціал-демократами, які мають сформувати новий уряд.

А лідер ХДС Фрідріх Мерц, який має очолити майбутній коаліційний уряд, уже зіштовхнувся з негативним рейтингом: понад дві третини німців вважають, що він буде поганим канцлером.