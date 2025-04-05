Jaguar Land Rover призупиняє поставки в США через мита

Зараз компанія розробляє "середньострокові та довгострокові плани".

Компанія Jaguar Land Rover оголосила, що призупиняє всі поставки до США, оскільки працює над "вирішенням нових умов торгівлі" після введення мит на початку цього тижня.

Про це пише ВВС.

Представник Jaguar Land Rover сказав, що компанія "вживає деяких короткострокових заходів, включаючи призупинення поставок у квітні", оскільки розробляє "середньострокові та довгострокові плани".

Цей виробник автомобілів заявив, що США є "важливим ринком для брендів класу люкс JLR".

США є другим за величиною експортним ринком для автомобільної промисловості Великобританії після Європейського Союзу: до Штатів експортується більше автомобілів, ніж будь-якого іншого товару. За даними мінторгівлі Великобританії, за річний період до кінця третього кварталу 2024 року оборот складав 8,3 мільярда фунтів стерлінгів.

Перші мита на автомобілі набули чинності 3 квітня, а податки на автозапчастини мають вступити в силу наступного місяця. Окреме 10% мито буде накладено на весь інший імпорт Великобританії.

Британський прем'єр Кір Стармер заявив, що Сполучене Королівство буде спокійно підходити до торговельних тарифів і виключив можливість розв'язання торговельної війни.