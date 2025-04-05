Сербські протестувальники проїдуть на велосипедах 1400 км, щоб отримати підтримку ЄС проти режиму Вучича

Їхня мета ‒ привернути увагу до своїх багатомісячних протестів проти корупції в балканській країні, яка прагне членства в Європейському союзі.

Група сербських студентів вирушила у четвер на велосипедах у 1400-кілометрову подорож до Страсбурга у Франції, де засідає Європейський парламент, пише France24.

Їхня мета ‒ звернутися до ЄС та привернути увагу до своїх багатомісячних протестів проти корупції в балканській країні, яка прагне членства в Європейському союзі.

Уряд президента Сербії Олександра Вучича критикують після смертельного обвалення на залізничній станції Нові-Сад у листопаді, внаслідок чого загинули 16 людей. Обвал був частково пов’язали з корупцією в уряді, і громадяни кажуть, що більше не довіряють сербським інститутам у проведенні реформ.

“Наші мотиви прості. Якби ми як суспільство промовчали після смерті 16 людей, то ми були б варварами. Ми хочемо звернутися до європейської громадськості та пояснити ситуацію в Сербії”, ‒ сказав студент Велько.

Протестувальники хочуть, щоб європейські уряди “чіткіше критикували режим Олександра Вучича”. Після прибуття вони представлять лист із описом подій у Сербії з листопада 2024 року, які вказують на провали уряду.

Зазначимо, протести стали щоденним явищем по всій країні.