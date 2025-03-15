Сербські протестувальники проти корупції, яких очолили студенти, спецназ і прихильники президента Александра Вучича зійдуться сьогодні в центрі Белграда. Десятки тисяч людей вийшли на масові антиурядові мітинги після ночі спорадичних сутичок, пише Reuters.

Поліція розмістила сотні поліцейських у повному спорядженні в Піонірському парку та навколо нього, де цього тижня прихильники Вучича розбили табір у кільці припаркованих тракторів.

Фото: EPA/UPG У Белграді провладні прихильники будують табір

Через вулицю сотні ветеранів елітних військових бригад у темно-бордових беретах і байкерів, які присягнули на вірність студентам, вишикувалися вздовж маршруту, де протестувальники мають пройти з 16:00 за місцевим часом перед національним парламентом до площі Славія.

Фото: EPA/UPG

Студенти також залучили сотні охоронців зі своїх лав, одягнених у флуоресцентні жовті жилети, і розмістили їх між поліцією та протестувальниками. Майже щоденні студентські протести почалися в грудні після загибелі 15 людей, коли торік у листопаді в північному місті Нові-Сад обвалився дах на залізничній станції. Причиною інциденту називають корупційні схеми за Вучича.

Студенти, викладачі, фермери та робітники приєдналися до демонстрацій, кинувши серйозний виклик Вучичу, популісту, який був при владі 12 років як прем’єр-міністр чи президент.

Фото: EPA/UPG

У грудні минулого року студенти висунули низку вимог, серед яких оприлюднення документів щодо катастрофи на вокзалі та притягнення винних до відповідальності.

Тисячі студентів, багато з яких долали сотні кілометрів пішки або на велосипеді, прибули до столиці Сербії ввечері в п’ятницю перед суботнім мітингом.

Зафіксовано випадки насильства

Напруга та спорадичне насильство тривали вночі та в суботу.

У передмісті Зарково автомобіль протаранив колону мітингувальників, постраждали троє людей. Поліція заявила, що затримала водія.

У центрі Белграда студент і викладач університету були поранені внаслідок нападу групи чоловіків рано в суботу, повідомила поліція.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG