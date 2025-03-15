МЗС Німеччини: Путін веде "тактику затягування" в Україні

У Німеччині скептично ставляться до заяв Путіна.

У МЗС Німеччини скептично ставляться до заяв Путіна щодо припинення вогню та заявляють, що очільник Кремля веде "тактику затягування".

Про це повідомляє DW з посиланням на заяву німецького МЗС.

Після стриманої реакції Росії на пропозицію США про перемир'я в Україні уряд Німеччини звинуватив президента РФ Володимира Путіна в затягуванні переговорного процесу.

"У кращому разі можна говорити про тактику затягування щодо припинення вогню, якщо є такі умови і застереження", — заявила речниця німецького МЗС.

Також у МЗС наголосили, що слід поставити запитання, чи є серйозна зацікавленість у тому, щоб працювати в напрямку міцного припинення вогню та врегулювання.

Президент Росії Владімір Путін заявив, що Москва згодна з пропозицією припинити бойові дії в Україні, однак висунув умови. Одним із таких нюансів він назвав "становище" української армії в Курській області, яке він описав як "оточення".