МЗС Німеччини: Путін веде "тактику затягування" в Україні

У МЗС Німеччини скептично ставляться до заяв Путіна щодо припинення вогню та заявляють, що очільник Кремля веде "тактику затягування".
Про це повідомляє DW з посиланням на заяву німецького МЗС.
Після стриманої реакції Росії на пропозицію США про перемир'я в Україні уряд Німеччини звинуватив президента РФ Володимира Путіна в затягуванні переговорного процесу.
"У кращому разі можна говорити про тактику затягування щодо припинення вогню, якщо є такі умови і застереження", — заявила речниця німецького МЗС.
Також у МЗС наголосили, що слід поставити запитання, чи є серйозна зацікавленість у тому, щоб працювати в напрямку міцного припинення вогню та врегулювання.
- Президент Росії Владімір Путін заявив, що Москва згодна з пропозицією припинити бойові дії в Україні, однак висунув умови. Одним із таких нюансів він назвав "становище" української армії в Курській області, яке він описав як "оточення".
- 11 березня повідомлялося, що Україна погодилася на пропозицію США припинити вогонь на 30 днів за умови, що режиму тиші дотримуватиметься і Росія. Президент США Трамп оголосив, що американці поговорять із Путіним «сьогодні або завтра». Він сподівається, що Росія також погодиться на перемир’я. Докладніше читайте у редакційній колонці LB.ua "Не опинитися в чиємусь меню".