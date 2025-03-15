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Демократи Гренландії хочуть, щоб широка коаліція продемонструвала єдність проти тиску Трампа

Лідер пробізнес-партії демократів, запропонував швидко сформувати широкий коаліційний уряд. 

Демократи Гренландії хочуть, щоб широка коаліція продемонструвала єдність проти тиску Трампа
Гренландія
Фото: EPA/UPG

Партія демократів, яка перемогла на виборах до парламенту Гренландії, відреагувала на закиди президента США Дональда Трампа щодо анексії острова, повідомляє Reuters.

Єнс-Фредерік Нільсен, лідер пробізнес-партії демократів, запропонував політичним партіям Гренландії відкинути розбіжності та швидко сформувати широкий коаліційний уряд. Це має продемонструвати єдність перед обличчям кампанії США з анексії острова.

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"Це не час для політичних тактик і внутрішніх розбіжностей. Ситуація в нашій країні занадто серйозна для цього. Коли нам хтось погрожує, дивиться на нас зверхньо або погано відгукується про нас, ми об'єднуємося", - сказав Єнс-Фредерік Нільсен.

В свою чергу, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що данський уряд повністю підтримує лідерів гренландської партії.

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