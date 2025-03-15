Демократи Гренландії хочуть, щоб широка коаліція продемонструвала єдність проти тиску Трампа

Партія демократів, яка перемогла на виборах до парламенту Гренландії, відреагувала на закиди президента США Дональда Трампа щодо анексії острова, повідомляє Reuters.

Єнс-Фредерік Нільсен, лідер пробізнес-партії демократів, запропонував політичним партіям Гренландії відкинути розбіжності та швидко сформувати широкий коаліційний уряд. Це має продемонструвати єдність перед обличчям кампанії США з анексії острова.

"Це не час для політичних тактик і внутрішніх розбіжностей. Ситуація в нашій країні занадто серйозна для цього. Коли нам хтось погрожує, дивиться на нас зверхньо або погано відгукується про нас, ми об'єднуємося", - сказав Єнс-Фредерік Нільсен.

В свою чергу, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що данський уряд повністю підтримує лідерів гренландської партії.